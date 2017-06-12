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Митрополит совершит панихиду по жертвам аварии автобуса с паломниками в Забайкалье

Общество
12 июня, 3:57 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 12, июня. /ТАСС

Автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района

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ЧИТА, 12 июня. /ТАСС/. Панихида по погибшим в результате аварии автобуса с паломниками в Забайкальском крае пройдет в женском монастыре поселка Атамановка. Об этом сообщила пресс-служба главы Забайкальской митрополии.

"Митрополит Димитрий после окончания спасательной операции на месте ДТП в Петровск-Забайкальском районе возвращается в Читу. В центральной районном больнице Петровска-Забайкальского, где остаются около 20 пострадавших, дежурят священники. Сегодня, 12 июня, в женском монастыре пос. Атамановка митрополит Димитрий совершит панихиду по погибшим в ДТП", - говорится в сообщении митрополии. Начало панихиды - в 12:30 по местному времени (06:30 мск).

"13 июня в Казанском кафедральном соборе Читы митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский совершит заупокойное богослужение в память о погибших. Начало Божественной Литургии в 8:00. По окончании - панихида", - уточнили в пресс-службе.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова выразила соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом. "Эта страшная трагедия мгновенно унесла жизни людей, полных сил, желания трудиться, радоваться каждому дню. Скорблю вместе с семьями погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводятся ее слова на официальном сайте властей региона.

Жданова поручила министру здравоохранения края Сергею Давыдову оказать всю необходимую помощь нуждающимся. На месте трагедии работает заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков.

Автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал". По уточненным данным, погибли 11 человек, пострадали 40. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

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В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 11 человек

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