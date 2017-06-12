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Среди 11 погибших в ДТП в Забайкалье по меньшей мере девять женщин

Происшествия
12 июня, 3:09 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 12, июня. /ТАСС

Следователи продолжают работу на месте, проводится осмотр места дорожной аварии, выяснятся обстоятельства, при которых произошло ДТП

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ЧИТА, 12 июня. /ТАСС/. Среди 11 погибших в результате ДТП в Забайкальском крае как минимум девять женщин. Об этом  сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"К настоящему времени известно, что инцидент произошел с автобусом марки Kia Granbird, который съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате 10 человек погибли на месте, в том числе девять женщин и один мужчина. Еще один пострадавший скончался при доставлении в больницу", - говорится в сообщении СК. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, личность еще одного погибшего уточняется.

12 июня около полуночи по местному времени (11 июня, 18:00 мск) в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702-м километре трассы Иркутск - Чита опрокинулся автобус, в результате чего погибло по меньшей мере 11 человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

Следователи продолжают работу на месте, проводится осмотр места дорожной аварии, выяснятся обстоятельства, при которых произошло ДТП. Следователи затребуют документы на автобус и маршрут его движения. Выясняется наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

В митрополии отметили, что до Урлука из Читы поездка длилась 15 часов, то есть скорость автобуса была небольшой. Автобус был арендован у транспортного предприятия ИП Зиновьев А. С.

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