Крупные ДТП с пассажирскими автобусами в России с 2005 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июня 2017 года на 702-м км автодороги Р258 "Байкал", в 7 км западнее поселка Хохотуй (Петровск-Забайкальский район Забайкальского края), произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Автобус Kia, перевозивший из села Урук в Читу православных паломников, упал с насыпи высотой около 30 м. На месте погибли десять человек, еще двое пострадавших скончалась по пути в больницу. Чуть позже скончались еще два пострадавших, в том числе водитель автобуса. В больницах остаются 34 человека.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев крупных ДТП в России с 2005 года с участием автобусов и микроавтобусов, число погибших в которых составляло десять и более человек.

13 мая 2005 года на автодороге Орел - Болхов близ населенного пункта Ползовские дворы Орловской области рейсовый автобус "ЛАЗ-695", следовавший по маршруту Белев - Орел, столкнулся с большегрузным автомобилем Scania. Погибли 11 человек, в том числе водители обоих транспортных средств, 15 человек получили ранения.

9 июня 2005 года близ поселка Учкент в Кумторкалинском районе Дагестана на автодороге Махачкала - Кизилюрт автомобиль BMW, который двигался в составе свадебного кортежа, врезался в ехавший навстречу микроавтобус Mercedes-Benz. Погибли 11 человек, девять были ранены.

4 августа 2005 года в Курганской области на 202-м км федеральной трассы "Байкал" в экскурсионный автобус Mercedes-Benz, следовавший по маршруту Москва - Омск - Барнаул, в условиях сильного тумана врезался грузовой автомобиль Volvo, который двигался по встречной полосе. Погибли оба водителя автобуса и девять пассажиров, в том числе пять граждан Германии. Ранения получили 27 человек.

14 августа 2005 года в темное время суток на 50-м км автодороги Р-400 Томск - Мариинск в трактор с прицепом, двигавшийся без включенных фар, врезался пассажирский автобус Kia Granbird, в котором находились 28 человек, направлявшихся на отдых в Хакасию. В результате столкновения 14 человек погибли.

25 декабря 2006 года на 45-м км автодороги Прохладное - Эльхотово в Терском районе Кабардино-Балкарии столкнулись грузовой и пассажирский автомобили "ГАЗель". В результате взрыва метана, баллон с которым находился в одной из машин, возник пожар. Погибли 11 человек, три человека были госпитализированы.

1 мая 2007 года в Воронежской обл. на 533-м км федеральной трассы "Дон" близ села Рогачевка при столкновении большегрузного автомобиля Volvo, водитель которого заснул за рулем, и пассажирского микроавтобуса "ГАЗель" погибли водитель микроавтобуса и 12 его пассажиров - граждан Узбекистана. Еще два человека были госпитализированы.

8 июня 2007 года в Алтайском крае на трассе Барнаул - Бийск (Чуйский тракт) близ села Баюновские Ключи грузовой "КамАЗ" с полуприцепом столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, а полуприцеп, отсоединившись от грузовика, ударил микроавтобус "ГАЗель" с пассажирами. В результате погибли 14 человек, еще шесть были ранены.

16 октября 2007 года на автотрассе Казань - Оренбург между поселками Азеево и им. Ленина (Новошешминский район Татарстана) фура Scania с грузом бытовой техники выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Mercedes-Benz, следовавшим из Бугульмы в Казань. В момент аварии в автобусе находились 14 пассажиров и водитель. Погибли 10 человек, еще пятеро были ранены.

26 марта 2009 года в Петушковском районе Владимирской обл., на 114-м км федеральной автодороги М-7 "Волга", грузовой "КамАЗ" с прицепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Neoplan, который от сильного удара опрокинулся и загорелся. В результате погибли 14 человек, четыре пассажира автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

24 июля 2009 года на автотрассе М-4 "Дон" в районе села Самарское (Ростовская области) пассажирский автобус Icarus, следовавший по маршруту Курганинск - Таганрог - Ростов-на-Дону, столкнулся на встречной полосе с автоцистерной для перевозки масел. Погиб 21 человек, восемь получили ранения.

27 мая 2011 года в Московской обл. на 104-м км автотрассы М-4 "Дон" автобус Neoplan-116, выполнявший рейс Тамбов - Москва, врезался в едущий впереди грузовой "КамАЗ". От сильного удара передняя часть автобуса загорелась. Погибли 11 человек, четверо были госпитализированы. Катастрофа произошла из-за того, что водитель автобуса заснул за рулем.

16 сентября 2012 года на автодороге Р-263 Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды в районе села Владимировка (Левокумский район Ставропольского края) водитель частного микроавтобуса "ГАЗель", следовавшего из Дагестана на свадьбу в одно из сел Нефтекумского района Ставрополья, заснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате ДТП погибли 10 человек, включая пятилетнего ребенка. Все жертвы были жителями дагестанского села Рича.

14 мая 2013 года на 260-м км трассы Р-209 Тамбов - Пенза, близ села Константиновка (Пензенская обл.), микроавтобус Ford, который перевозил сезонных рабочих из Кубани в Чувашию, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой, затем в микроавтобус врезался легковой автомобиль Chevrolet Lacetti. В результате ДТП погибли 10 человек, еще 10 получили травмы различной тяжести.

13 июля 2013 года близ села Ознобишино в Новотроицком округе Москвы водитель грузовика "КамАЗ", груженного щебнем, нарушил правила дорожного движения и на большой скорости врезался в рейсовый пассажирский автобус "ЛиАЗ-5256" автоколонны 1788 (город Подольск Московской обл.), который следовал по маршруту номер 1033 из Подольска в Жохово. От удара автобус, в котором находились более 60 пассажиров, разорвало на две части. В результате ДТП погибли 18 человек, включая одного ребенка. Еще 45 человек пострадали.

12 октября 2013 года в Самарской обл. на 132-м км автодороги Самара - Большая Черниговка водитель микроавтобуса Toyota из-за лопнувшего переднего колеса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой машиной Mercedes-Benz. После столкновения микроавтобус, в котором находились 14 граждан стран СНГ, загорелся. В результате погибли 13 человек, двое были госпитализированы.

15 февраля 2014 года в Ленинградской обл. на 16-м км автодороги А127 Выборг - Брусничное водитель микроавтобуса Volkswagen на крутом повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в лесовоз Scania. В микроавтобусе находились 12 человек, 10 из них погибли. Водитель лесовоза и двое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы.

4 февраля 2015 года на 13-м км автодороги Р185 Белгород - Павловск, близ села Советское Алексеевского района Белгородской обл., микроавтобус Mercedes-Benz с 14 пассажирами - гражданами Украины, следовавший из Харькова в Луганск в объезд района боевых действий, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с груженным зерном "КамАЗом". В результате ДТП в микроавтобусе погибли 11 человек, включая водителя. Пять пассажиров были госпитализированы.

15 марта 2015 года на трассе А240 Брянск - Новозыбков в районе поселка Первомайское микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 19 человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Renault. На месте погибли 14 пассажиров автобуса, четыре человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, позднее один из них скончался. Все пассажиры автобуса были рабочими из Узбекистана, они возвращались из пограничного пункта пропуска, где продлевали свое пребывание в РФ.

24 июня 2015 года на 25-м км трассы Омск - Нижняя Омка (Сыропятский тракт, Омский район Омской области) автобус "ЛиАЗ", следовавший из села Ростовка в село Богословка, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "КамАЗ-5410" с полуприцепом, который перевозил кирпичи. В результате ДТП погибли 16 человек, 11 человек получили травмы разной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 22 пассажира (работники местной птицефабрики) и водитель, в грузовике - два человека. Причиной аварии могло стать несоблюдение водителем автобуса скоростного режима и повреждение колеса автобуса.

9 июля 2015 года на 143-м км федеральной трассы Р257 "Енисей" в Балахтинском районе Красноярского края автобус Hyundai, следовавший из Кызыла в Красноярск, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Benz, который направлялся из Лесосибирска в Шушенское. В микроавтобусе находились 16 человек, включая водителя, в рейсовом автобусе - 27 человек, в том числе двое водителей. В результате столкновения погибли водитель и 10 пассажиров микроавтобуса; пять пострадавших были госпитализированы с ранениями средней тяжести. По данным местных СМИ, погибшие были мастерами-ремесленниками и ехали на международный этнический фестиваль "Мир Сибири".

21 июля 2015 года на 15-м км автодороги от населенного пункта Харачой (Веденский район, Чеченская республика) пассажирский микроавтобус "ГАЗель", следовавший из дагестанского села Анди, сорвался в пропасть. В результате катастрофы погибли 11 человек, еще четыре человека пострадали.

22 июля 2015 года на 701-м км федеральной автотрассы Р255 "Сибирь" в районе деревни Шушково (Козульский район Красноярского края) пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Шарыпово - Красноярск", столкнулся с грузовым автомобилем, который от удара загорелся. Погибли 11 человек, в том числе оба водителя грузовика, еще 33 человека пострадали.

5 августа 2015 года на 125-м км автодороги Р454 Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, в 3 км от села Дубовый Мыс (Нанайский район Хабаровского края), произошло лобовое столкновение двух рейсовых пассажирских автобусов маршрутов 301 и 304. Погибли 15 человек (в том числе один ребенок), 56 пострадали. По предварительным данным, водитель одного из автобусов, объезжая строительную технику, выехал на встречную полосу.

4 декабря 2016 года на 926-м км федеральной автодороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск пассажирский автобус, следовавший в Ханты-Мансийск из Нефтеюганска, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, выехавшим на полосу встречного движения, после чего также выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Автобус переводил воспитанников и тренеров спортшколы "Сибиряк". В результате ДТП погибли 12 человек, в том числе десять детей. Травмы разной степени тяжести получили еще 19 человек.