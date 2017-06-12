Гарантийные работы велись на участке дороги в Забайкалье, где опрокинулся автобус

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УЛАН-УДЭ, 12 июня. /ТАСС/. Гарантийные работы велись на участке дороги в Забайкальском крае, где слетел в кювет и опрокинулся автобус с паломниками, специалисты сейчас выясняют, были ли там установлены необходимые предупреждающие знаки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКУ УПДОР "Южный Байкал".
"Иркутская компания "Дорожник" на том участке в прошлом году проводила капитальный ремонт, а в этом году она выполняет гарантийные работы, устраняет выявленные недостатки", - сказали в пресс-службе, добавив, что будет создана комиссия по выяснению причин и обстоятельств ДТП.
"Там сейчас работает техника подрядчика, она привлечена, чтобы поднять упавший автобус", - добавили в пресс-службе.
Автобус, в котором находился 51 человек, упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск- Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал". По уточненным данным, погибли 11 человек, 36 были госпитализированы, в том числе одна женщина находится в коме. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.