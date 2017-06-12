Минздрав: одна из пострадавших в аварии автобуса в Забайкалье находится в коме

ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Одна из пострадавших в результате аварии автобуса с паломниками в Забайкальском крае находится в коме, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздраве.

"В результате аварии десять человек погибли на месте, один скончался при транспортировке. 36 человек госпитализированы, из них одна женщина находится в коме и два ребенка в тяжелом состоянии", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что 12 пострадавших направят из Петровск-Забайкальского в Улан-Удэ, некоторых вывезут в Читу. Для транспортировки будут задействованы вертолеты Ми-8 МЧС России и Центра медицины катастроф Республики Бурятия, а также самолет Ан-2 Центра медицины катастроф Забайкальского края.

"Одного ребенка уже доставили в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова, одного взрослого - в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко. Их состояние стабильно тяжелое. Сейчас вертолет в полете - четверых взрослых забрали, транспортируют", - добавили в пресс-службе минздрава Бурятии.

В министерстве здравоохранения Забайкальского края добавили, что пассажирами автобуса были 47 читинцев и четыре жителя города Краснокаменск.

В районе работает министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов, который сам является травматологом, туда же выехал его первый заместитель Иван Шовдра. Помощь пострадавшим оказывает главный хирург региона Сергей Мясников. Там также работает бригада Центра медицины катастроф, укомплектованная нейрохирургами, реаниматологами и травматологами.

Еще одна бригада Центра медицины катастроф везет из Читы компоненты крови, запас лекарств, металлоконструкции, реанимационные наборы. В Петровск-Забайкальский район выехали два психолога, а также хирурги из других медучреждений Читы.

Авария с автобусом в Забайкалье

Автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал". По уточненным данным, погибли 11 человек, пострадали 40. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.