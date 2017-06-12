Перевозивший паломников в Забайкалье автобус арендован у предпринимателей

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ЧИТА, 12 июня. /ТАСС/. Автобус, перевозивший паломников в Забайкальском крае и попавший в ДТП, был арендован у транспортного предприятия ИП Зиновьев А. С. Как сообщили в пресс-службе главы Забайкальской митрополии, он был оборудован ремнями безопасности, а за рулем был опытный водитель.
"Мы сотрудничаем с этим предприятием уже год, было организовано три поездки в Нерчинск, они прошли без чрезвычайных происшествий. Для поездки в Урлук (порядка 750 км от Читы - прим. ТАСС) был предоставлен комфортабельный автобус Kia Grandbird. Все места были оснащены ремнями безопасности. За рулем был опытный водитель", - приводят в пресс-службе данные паломнической службы храма святого Луки Крымского, которая занималась организацией поездки.
Автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал". По уточненным данным, погибли 11 человек, пострадали 40. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.
В митрополии отметили, что до Урлука из Читы поездка длилась 15 часов, то есть скорость автобуса была небольшой. "В Урлук автобус прибыл 10 июня. Водитель отдыхал до 16:00 местного времени 11 июня. Была четкая договоренность - если водитель устанет, поездку не продолжать, а подождать до утра", - подчеркнули в пресс-службе.
СК по факту ДТП начал доследственную проверку по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").