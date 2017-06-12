Автобус перевернулся в Томской области

ТОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Рейсовый автобус с 27 пассажирами перевернулся в понедельник в Томской области. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, в результате аварии погиб пятимесячный ребенок, пострадали 17 человек.

"Около 12 часов на 261-м километре трассы Томск - Колпашево в районе поселка Сугот произошло дорожно- транспортное происшествие. В салоне автобуса находилось 27 человек. В результате происшествия погиб 5-месячный ребенок, также по предварительной информации пострадали 17 человек", - говорится в сообщении главка.

Как сообщил ТАСС глава Колпашевского района Андрей Медных в местную больницу санавиацией доставлено восемь человек. "Трое в тяжелом состоянии", - сказал он.

По предварительной информации полиции, водитель попавшего в ДТП автобуса не справился с управлением, после чего машина перевернулась. На месте происшествия работает полиция, по факту ДТП проводится проверка.