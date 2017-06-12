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Семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выплатят по 1 млн рублей

Происшествия
12 июня, 10:59 UTC+3

Пострадавшим будет оказана материальная помощь

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ЧИТА, 12 июня. /ТАСС/. Семьям погибших в крупном ДТП с автобусом в Забайкальском крае выплатят по 1 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

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© Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю

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"Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова после заседания оперативного штаба сообщила о принятом решении выплатить компенсации в размере 1 млн рублей семьям погибших в ДТП забайкальцев. Она добавила, что будет оказана материальная помощь пострадавшим. В настоящее время производятся необходимые расчеты", - говорится в сообщении.

Жданова подчеркнула, что "материальная поддержка будет оказана в самые кратчайшие сроки". Средства для выплат выделят из резервного фонда Забайкальского края.

Автобус, в котором находился 51 человек, минувшей ночью упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 12 человек. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Следственный комитет России проводит доследственную проверку по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следователи также проверят на халатность работников дорожной компании, ремонтирующей участков федеральной трассы "Байкал" в Забайкалье, где опрокинулся автобус.

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