Профильный комитет Госдумы поддержал лицензирование заказных перевозок

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддерживает обязательное лицензирование заказных перевозок, в том числе автобусных. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Виталий Ефимов ("Единая Россия").

Ранее во вторник замминистра транспорта РФ Николай Асаул сообщил журналистам, что Минтранс предлагает вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозок. Так он прокомментировал возможность ужесточения законодательства после ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в котором погибли 14 человек и пострадали 34.

"Мы давно за это бьемся, еще в прошлом созыве мы вместе с (главой комитета Евгением) Москвичевым разработали законопроект о лицензировании всех заказных перевозок, он лежит в правительстве, но сначала против этого закона был ФАС (Федеральная антимонопольная служба - прим. ТАСС), потом Минэкономразвития", - сказал Ефимов. "Не можем пробить, хотя есть поручение президента", - добавил депутат.

Он пояснил, что при обязательном лицензировании заказных перевозок водители должны будут проходить каждый день медицинское обследование, соблюдать график движения, предоставлять все необходимые документы на транспортное средство, которое должно пройти своевременный техосмотр.

Вечером 11 июня в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся. Жертвами аварии стали, по последним данным, 14 человек, еще 34 пострадали.

В 2016 году президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по введению лицензирования перевозок пассажиров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.