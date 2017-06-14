Объем фонда помощи дольщикам в первый год работы может составить 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Объем государственного компенсационного фонда долевого строительства, который будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья и служить для возмещения гражданам убытков или достройки домов, в первый год работы может составить 4,5 млрд руб. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин по итогам слушаний законопроекта в первом чтении в Госдуме.

"Если мы говорим про переходный период, мы просчитали, что на год это будет приблизительно 170 тыс. договоров долевого участия при ставке 1,2% (от договора долевого участия объем - прим. ред. ТАСС) составит в районе 4,5 млрд руб.", - сказал он.

14 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о компенсационном фонде дольщиков.

Заместитель министра отметил, что Минстрой учтет все замечания, которые сегодня озвучили депутаты, особенно в части прозрачности механизма использования средств, поступающих от застройщика.

"Экспертным сообществом разрабатываются поправки ко второму чтению, на 3 июля назначены расширенные парламентские слушания. Мы надеемся, что закон будет принят в весеннюю сессию и заработает после того, как его подпишет президент", - добавил он.

Стасишин сообщил, что за счет граждан по 214 федеральному закону о долевом строительстве сегодня строится 120 млн кв. м жилья, а также действует 1 млн договоров долевого участия.

О фонде

Фонд помощи дольщикам работает с 1 января 2017 г. на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), однако пока не принимает взносы. Создание компенсационного фонда в случае банкротства застройщика предусматривается поправками в закон о долевом строительстве.

Фонд будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья, и служить для возмещения гражданам убытков или достройки объектов. Предполагается, что размер взноса застройщиков в фонд составит 1,2% от цены каждого договора долевого участия и будет действовать на переходный период, то есть до 1 июля 2018 г.