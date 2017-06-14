Объем фонда помощи дольщикам в первый год работы может составить 4,5 млрд рублей

Свищев: Федерация бокса России должна срочно направить жалобу в МОКСпорт 14 июня, 16:05
Human Rights Watch осудила применение фосфорных снарядов коалицией во главе с СШАМеждународная панорама 14 июня, 15:57
Бизнесмен Полонский не будет участвовать в прениях сторон по делуПроисшествия 14 июня, 15:53
Турция отменила инспекцию мясных предприятий РоссииЭкономика и бизнес 14 июня, 15:28
Грандиозное авиашоу пройдет в ходе "Авиадартса" под ВоронежемАрмия и ОПК 14 июня, 15:25
Долго и обстоятельно: продолжительность и содержание прямых линий Владимира ПутинаПолитика 14 июня, 15:25
Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьеруМеждународная панорама 14 июня, 15:23
Омбудсмен: подростки выходят на митинги в Москве из-за отсутствия диалога со взрослымиОбщество 14 июня, 15:22
Новозеландские футболисты смогли назвать из состава сборной России только ЖирковаСпорт 14 июня, 15:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Объем государственного компенсационного фонда долевого строительства, который будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья и служить для возмещения гражданам убытков или достройки домов, в первый год работы может составить 4,5 млрд руб. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин по итогам слушаний законопроекта в первом чтении в Госдуме.
"Если мы говорим про переходный период, мы просчитали, что на год это будет приблизительно 170 тыс. договоров долевого участия при ставке 1,2% (от договора долевого участия объем - прим. ред. ТАСС) составит в районе 4,5 млрд руб.", - сказал он.
14 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о компенсационном фонде дольщиков.
Заместитель министра отметил, что Минстрой учтет все замечания, которые сегодня озвучили депутаты, особенно в части прозрачности механизма использования средств, поступающих от застройщика.
"Экспертным сообществом разрабатываются поправки ко второму чтению, на 3 июля назначены расширенные парламентские слушания. Мы надеемся, что закон будет принят в весеннюю сессию и заработает после того, как его подпишет президент", - добавил он.
Стасишин сообщил, что за счет граждан по 214 федеральному закону о долевом строительстве сегодня строится 120 млн кв. м жилья, а также действует 1 млн договоров долевого участия.
Фонд помощи дольщикам работает с 1 января 2017 г. на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), однако пока не принимает взносы. Создание компенсационного фонда в случае банкротства застройщика предусматривается поправками в закон о долевом строительстве.
Фонд будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья, и служить для возмещения гражданам убытков или достройки объектов. Предполагается, что размер взноса застройщиков в фонд составит 1,2% от цены каждого договора долевого участия и будет действовать на переходный период, то есть до 1 июля 2018 г.