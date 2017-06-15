Путин: кабмин зарезервировал еще 10 млрд руб. для выравнивания в соцсфере в регионах

Тепло вернется в Москву в выходныеОбщество 15 июня, 13:30
V рейтинг инновационного развития субъектов РФ: готовность регионов к будущемуЭкономика и бизнес 15 июня, 13:22
ПГК в январе-мае 2017 г. увеличила объем погрузки нефтепродуктов в Поволжье на 50%Транспорт 15 июня, 13:16
Путин обещает вернуться к вопросу индексации материнского капиталаОбщество 15 июня, 13:15
Баскетболист Джексон не будет играть в российских клубах после ухода из ЦСКАСпорт 15 июня, 13:12
Путин пообещал помощь в решении проблемы утилизации мусора в подмосковной БалашихеОбщество 15 июня, 13:11
Путин: Баталов обладал истинной интеллигентностью и внутренним достоинствомКультура 15 июня, 13:09
Александр Кержаков стал послом Петербурга на ЧМ-2018Спорт 15 июня, 13:05
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человекПроисшествия 15 июня, 13:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в федеральном бюджете зарезервировано 50 млрд рублей для выравнивания ситуации в социальной сфере в регионах.
"Для решения вопросов социального характера, выравнивания заработной платы (в регионах) в федеральном бюджете этого года предусмотрено 40 млрд рублей, и я еще попросил правительство, чтобы добавили - и правительство это сделало - зарезервировали еще плюс 10 млрд рублей", - заявил президент во время "Прямой линии".
Он выразил уверенность в том, что губернаторы должны справляться со своими обязанностями: все необходимые инструменты для этого у них есть. "У них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт, - пояснил он. - Конечно, можно на них все, что угодно, свалить, но там не все просто в регионах. В этом смысле Федерация помогает им и подставляет плечо". "(Главам регионов) Надо работать и показывать результат", - резюмировал Путин.