Путин: кабмин зарезервировал еще 10 млрд руб. для выравнивания в соцсфере в регионах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в федеральном бюджете зарезервировано 50 млрд рублей для выравнивания ситуации в социальной сфере в регионах.

"Для решения вопросов социального характера, выравнивания заработной платы (в регионах) в федеральном бюджете этого года предусмотрено 40 млрд рублей, и я еще попросил правительство, чтобы добавили - и правительство это сделало - зарезервировали еще плюс 10 млрд рублей", - заявил президент во время "Прямой линии".

Он выразил уверенность в том, что губернаторы должны справляться со своими обязанностями: все необходимые инструменты для этого у них есть. "У них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт, - пояснил он. - Конечно, можно на них все, что угодно, свалить, но там не все просто в регионах. В этом смысле Федерация помогает им и подставляет плечо". "(Главам регионов) Надо работать и показывать результат", - резюмировал Путин.