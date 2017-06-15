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Путин: кабмин зарезервировал еще 10 млрд руб. для выравнивания в соцсфере в регионах

Экономика и бизнес
15 июня, 12:34 дата обновления: 15 июня, 12:45 UTC+3

Всего, таким образом, на эти нужды зарезервировали 50 млрд рублей

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в федеральном бюджете зарезервировано 50 млрд рублей для выравнивания ситуации в социальной сфере в регионах.

"Для решения вопросов социального характера, выравнивания заработной платы (в регионах) в федеральном бюджете этого года предусмотрено 40 млрд рублей, и я еще попросил правительство, чтобы добавили - и правительство это сделало - зарезервировали еще плюс 10 млрд рублей", - заявил президент во время "Прямой линии".

Он выразил уверенность в том, что губернаторы должны справляться со своими обязанностями: все необходимые инструменты для этого у них есть. "У них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт, - пояснил он. - Конечно, можно на них все, что угодно, свалить, но там не все просто в регионах. В этом смысле Федерация помогает им и подставляет плечо". "(Главам регионов) Надо работать и показывать результат", - резюмировал Путин. 

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