Трутнев: поправки, упрощающие получение "дальневосточного гектара", направлены в Госдуму

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Законопроект, упрощающий получение "дальневосточного гектара", находится на рассмотрении в Госдуме, сообщил в четверг журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
"По моему поручению были подготовлены изменения в закон о "дальневосточном гектаре", позволяющие предоставлять данные земли. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе", - сказал он.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос жителя Владивостока о сложностях с оформлением участка в рамках программы, отметил, что одной из ключевых проблем "дальневосточного гектара" является отсутствие кадастровых данных. В частности, по его словам, нет нормального кадастра, "много ведомственной земли и Минобороны, и Академии наук..."
По словам Трутнева, земельный участок, о котором был задан вопрос, оказался в границах охотничьих угодий.
"В рамках сегодняшнего законодательства предоставление таких земельных участков не допускается. Устанавливая запрет, законодатели исходили из того, что для сохранения охотничьих ресурсов, среды их обитания и создания охотничьей инфраструктуры нужны значительные площади, которые нельзя разрывать", - сказал полпред.
Трутнев добавил, что не согласен с запретом выделения "дальневосточных гектаров" в зоне охотугодий.
"Подобных заявок на территории Дальнего Востока немало, мы исходим из того, что их нужно удовлетворить. До внесения изменений попросил губернаторов не отказывать гражданам, подавшим через информационную систему заявки на такие участки, и обязательно разъяснить, что предоставление участков станет возможным после изменения законодательства, которое, надеемся, произойдет в весеннюю сессию. Вероятно, в Приморском крае разъяснительная работа ведется неудовлетворительно", - добавил Трутнев.
Президент России заявил, что в целом программа по "дальневосточному гектару" реализуется неплохо, но имеются сложности в Приморском крае.