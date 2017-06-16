"Газпром" не исключает досудебного урегулирования спора с турецкой Botas по ценам на газ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Газпром" не исключает досудебного урегулирования спора с государственной турецкой Botas по ценам на газ. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

Botas инициировала арбитражное разбирательство против "Газпром экспорта" по пересмотру контрактной цены на российский газ в конце 2015 года.

"Мы в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами, и, хотя дело находится в арбитраже, всегда остается шанс, возможность при добром намерении сторон найти решение, которое будет взаимовыгодным и не потребует вмешательства арбитражных судей", - сказал он.

Ранее Медведев выражал надежду, что совместная реализация проекта газопровода "Турецкий поток" поможет решить спор по контракту с турецкой государственной нефтегазовой компанией Botas.

"Бывают периоды высоких цен, бывают периоды низких цен. В настоящее время из-за того, как работает формула для Турции, мы скорее склонны требовать повышения цен. Мы в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами, хотя дело находится в арбитраже. В арбитраж подали не только они, но и мы по ценообразованию с Турцией", - добавил он.

Botas оспаривает цену на российский газ в период с 29 декабря 2014 г.

В Турции российский газ получает государственная Botas и частные компании, которым, по решению руководства страны, дано право заниматься импортом топлива из России. В рамках заключенных в 2013 г. контрактов с "Газпромом" они получают около 10 млрд куб. м газа в год и реализуют его на внутреннем рынке.

О поставках газа в Индию

Медведев также сообщил, что компания рассчитывает в ближайшее время найти решение для поставок газа в Индию. "Я не исключаю, что уже довольно быстро мы найдем такое решение, которое позволит начать реализацию этого проекта (по поставкам газа в Индию - прим. ТАСС)", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что "Газпром" не пугают масштабные проекты.

"Нас не пугают никакие масштабные проекты, тем более что Индия с их населением 1,35 млрд человек будет предъявлять все более повышенный спрос на энергию. Трудно себе представить, что население этой страны в своих потребительских предпочтениях будет отличаться от других стран мира. Это означает, что им потребуется очень много энергии и, конечно, газ является одним из самых надежных источников. А как привезти газ туда, СПГ в том числе мы будем поставлять в Индию, но трубный газ, это хотя может и выглядит экзотически сейчас, но мы проанализировали более десятка различных маршрутов, оставили несколько из них и с учетом возможности делать региональные свопы вовлечь в этот процесс не только Россию и Иран, но и Китай, и соседние страны", - пояснил он.

Замглавы "Газпрома" также не исключил, что переговоры по проекту могут быть проведены в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В нашей истории были периоды, когда очень долго вели переговоры, более десяти лет мы вели переговоры с нашими китайскими коллегами, но как только ситуация стала таковой, что Китаю потребовался дополнительный газ законтрактованный, мы очень быстро договорились. Я думаю, что то же самое и здесь, тем более, что руководство Индии, и руководство России, и руководство Ирана, и руководство КНР заинтересовано в том, чтобы экономическое сотрудничество в регионе крепло. Не случайно у нас новые члены ШОС появились, я думаю, что и в рамках этой организации многие вопросы могут быть решены", - добавил он.

О проекте

Ранее Медведев сообщал, что проект "Газпрома" по поставкам газа в Индию учитывает возможность своп-сделок с Китаем и Ираном. В начале июня министр энергетики РФ Александр Новак сообщил ТАСС, что Россия и Индия в ближайшее время подпишут меморандум по строительству газопровода в рамках межправсоглашения. Министр напомнил, что большой пакет документов был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию.

Ранее замминистра энергетики РФ Юрий Сентюрин говорил о том, что Индия интересуется поставками газа из России в объеме до 25 млрд кубометров в год. По его словам, стороны рассматривали варианты доставки газа по трубопроводу, а также через своп-схемы. Стороны также рассматривали возможность поставки не только трубопроводного природного газа, но и сжиженного.

Позднее заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов сообщал, что холдинг передал Индии все отобранные варианты поставок газа, включая варианты строительства газопровода в страну.

В октябре прошлого года "Газпром" и индийская Engineers India Ltd подписали меморандум о взаимопонимании о совместном исследовании маршрутов поставок трубопроводного газа из России и других стран в Индию. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отмечал тогда, что Индия занимает четвертое место в мире по объему энергопотребления.

Индийская государственная компания Engineers India Ltd занимается проектированием, снабжением и строительством, а также оказывает консультационные услуги в нефтегазовой сфере.