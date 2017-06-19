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Алиханов: Калининград рассматривает возможность создания авиахаба на базе Храброво

Экономика и бизнес
19 июня, 8:04 UTC+3

Как считает губернатор области, на базе вполне может работать и российская компания не из центральной части страны, и иностранная, использующая Калининград как вторую точку базирования

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КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассматривают возможность создания авиационного хаба на базе аэропорта Храброво, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора области Антон Алиханов.

"Польский LOT (авиакомпания) уже вернулся к нам с рейсами на Варшаву, мы не оставили планов создания хаба на базе Храброво. Это вполне реально", - сказал врио главы региона.

С 2002 года по 2009 год в Храброво базировалась местная авиакомпания "КД авиа". Она выполняла функции регионального авиаперевозчика, осуществляя перелеты из Калининграда в российские регионы и Западную Европу. В 2009 году Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта компании, а в ноябре 2010 года она была признана банкротом с общей суммой кредиторской задолженности 11,728 млрд руб.

"В свое время компания "КД Авиа" прогорела во многом из-за рискованной финансовой политики. Самолеты были в валютном лизинге, и в кризис схема рухнула", - отметил Алиханов. "Надо попробовать возродить модель, но на более устойчивой основе. В Храброво вполне может работать и российская компания не из центральной части страны, и иностранная, использующая Калининград как вторую точку базирования. В рамках международного договора по открытому небу это возможно", - сказал он.

Как сообщалось ранее, область ведет переговоры с крупными российскими и зарубежными авиакомпаниями, которых может заинтересовать возможность использования Храброво в качестве хаба, и готова предоставить им льготы. Это касается, в частности, особых условий ремонта и помощи в развитии парка.

О готовности включиться в проект ранее заявили представители российской авиакомпании "Комиавиатранс" и бразильского авиастроительного конгломерата Embraer. "Комиавиатранс", по словам представителя компании Александра Пономарева, готова предложить свой опыт организации регулярных авиаперевозок на региональном уровне с дальностью перелетов до 3 тыс. км, а Embraer - обеспечить поставки современных самолетов требуемого класса.

Возможности Храброво

Храброво работает в режиме открытого неба с пятой степенью "свободы воздуха", что снимает ограничение по полетам в Калининград для всех иностранных авиакомпаний, кроме транзита по транссибирским маршрутам. Они могут забирать здесь пассажиров, грузы и почту не только для своих стран, но также и для третьих стран. Это, как отмечают в правительстве области, открывает возможности для сотрудничества между российскими и зарубежными компаниями в части перевозки пассажиров из России в Европу и обратно.

Международный аэропорт Храброво связан регулярными воздушными сообщениями с городами Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Анапа, Калуга, Архангельск, Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталья и Барселона. Пассажиропоток авиаузла в 2016 году превысил 1,57 млн человек. После реконструкции взлетно-посадочной полосы и аэровокзального комплекса, которые должны завершиться к концу текущего года, аэропорт сможет принимать все типы самолетов и обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.

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