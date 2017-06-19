Росатом рассчитывает к концу года привлечь инвесторов в АЭС "Аккую"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росатом рассчитывает к концу 2017 году привлечь инвесторов в проект реализации строительства АЭС "Аккую" в Турции. Об этом говорится в материалах к выступлению главы департамента долгового финансирования и инвестиций Rosarom Energo International Анастасии Половинкиной в рамках "Атомэкспо-2017".

"Цель Росатома — привлечь инвесторов к концу 2017 года", — отмечается в презентации к выступлению.

"Мы планируем, что инвесторы войдут в проект на 49%", — сказала она, презентуя проект строительства атомной электростанции.

Глава департамента добавила, что строительство "Аккую" будет реализовываться за счет средств, привлеченных через экспортные кредитные агентства, а также за счет коммерческих кредитов банков. Займы коммерческих банков планируется привлекать в основном на реализацию строительно-монтажных работ.

Половинкина добавила, что к настоящему времени заключен договор с турецкой сбытовой компанией Tetash. "Большая часть электроэнергии (генерируемой, а АЭС — прим. ТАСС) будет продаваться Tetash. Небольшая — на открытом рынке", — уточнила Половинкина.

Как сообщил первый замглавы госкорпорации Кирилл Комаров, Росатом сохраняет планы по запуску первого блока АЭС "Аккую" в 2023 году. "Если все будет идти успешно, позволит нам в 2023 году, к 100-летию Турецкой Республики, пустить первый блок", — сказал Комаров.

Росатом планирует 19 июня подписать документ о ключевых условиях сделки (term sheet) по вхождению турецкого консорциума в капитал строящейся АЭС "Аккую". Консорциум турецких компаний Cengiz-Kolin-Kalyon может войти в капитал проектной компании, реализующей строительство "Аккую", - "Аккую Нуклеар".

Компания на прошлой неделе получила лицензию на генерацию электроэнергии на 49 лет. "Аккую Нуклеар" также сообщала, что рассчитывает к лету этого года получить ограниченное разрешение на строительство так называемой неядерной части, например, турбинного острова, вспомогательных зданий и сооружений. Получение основной лицензии ожидается в 2018 году.

Россия и Турция в 2010 году подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС "Аккую". Проект, стоимость которого оценивается в $20 млрд, предусматривает возведение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт.

Также 19 июня "Росатом" рассчитывает подписать меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области использования атома в мирных целях с Суданом и Угандой и подписать соглашение с Минэнерго Замбии по проекту АЭС в этой стране.

Увеличение портфеля заказов

Росатом в рамках развития новых направлений бизнеса рассчитывает увеличивать 10-летний портфель заказов в этом сегменте по итогам 2019 года до $17,7 млрд против $10,4 млрд в 2016 году, заявил Комаров.

В 2017 году 10-летний портфель заказов Росатома по новым направления бизнеса может составить $11,3 млрд, в 2018 году — $13 млрд.

Выручка Росатома от реализации новых направлений бизнеса составила в 2016 году $2,2 млрд. По итогам этого года рост ожидается до $2,6 млрд, в 2018 году выручка от реализации новых направлений бизнеса может вырасти до $3,2 млрд, в 2019 — до $3,8 млрд.

Комаров отметил, что новым направлением бизнеса для Росатома можно считать строительство ветропарков и развитие ветроэнергетики.

Он напомнил, что в прошлом году Росатом выиграл конкурс на строительство ветропарка более 600 МВт, в этом году — еще на 360 МВт.