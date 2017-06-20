Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: объем размещения 10-летних евробондов РФ составит $1 млрд, 30-летних - $2 млрд

Экономика и бизнес
20 июня, 15:47 дата обновления: 20 июня, 16:04 UTC+3

Спрос на евробонды составляет $6,6 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Объем размещения нового 10-летнего выпуска еврооблигаций Минфина России составит $1 млрд, 30-летнего выпуска - $2 млрд, сообщил ТАСС источник в финансовых кругах.

Спрос на евробонды составляет $6,6 млрд, книгу заявок планируется закрыть в 16:00 мск.

Доходность первого транша евробондов (10 лет) составит 4,25%, второго транша (30 лет) - 5,25%.

Минфин начал размещение евробондов в понедельник, 19 июня. Все расчеты по сделке пройдут 23 июня через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал".

Объем внешних займов РФ в 2017 году предусмотрен в размере $7 млрд ($3 млрд за счет размещения евробондов и $4 млрд за счет обмена ранее выпущенных).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки Путину
2
Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельность
3
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
4
Автомобиль сбил пешехода с грудным ребенком на юго-востоке Москвы
5
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
6
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
7
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама