Источник: объем размещения 10-летних евробондов РФ составит $1 млрд, 30-летних - $2 млрд

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Объем размещения нового 10-летнего выпуска еврооблигаций Минфина России составит $1 млрд, 30-летнего выпуска - $2 млрд, сообщил ТАСС источник в финансовых кругах.

Спрос на евробонды составляет $6,6 млрд, книгу заявок планируется закрыть в 16:00 мск.

Доходность первого транша евробондов (10 лет) составит 4,25%, второго транша (30 лет) - 5,25%.

Минфин начал размещение евробондов в понедельник, 19 июня. Все расчеты по сделке пройдут 23 июня через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал".

Объем внешних займов РФ в 2017 году предусмотрен в размере $7 млрд ($3 млрд за счет размещения евробондов и $4 млрд за счет обмена ранее выпущенных).