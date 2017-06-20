Источник: объем размещения 10-летних евробондов РФ составит $1 млрд, 30-летних - $2 млрд

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Объем размещения нового 10-летнего выпуска еврооблигаций Минфина России составит $1 млрд, 30-летнего выпуска - $2 млрд, сообщил ТАСС источник в финансовых кругах.
Спрос на евробонды составляет $6,6 млрд, книгу заявок планируется закрыть в 16:00 мск.
Доходность первого транша евробондов (10 лет) составит 4,25%, второго транша (30 лет) - 5,25%.
Минфин начал размещение евробондов в понедельник, 19 июня. Все расчеты по сделке пройдут 23 июня через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал".
Объем внешних займов РФ в 2017 году предусмотрен в размере $7 млрд ($3 млрд за счет размещения евробондов и $4 млрд за счет обмена ранее выпущенных).