"Ъ": Касперский не намерен превращать "Лабораторию" в семейный бизнес

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский не планирует в дальнейшем превращать бизнес в семейное дело, об этом он сообщил в опубликованном в четверг интервью газете "Коммерсантъ".

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"Нет, дети пока не готовы, и я не уверен… Это совершенно не семейное дело, вернее, не обязательно семейное. Я не думаю, что это будет кто-то из семьи", - ответил он на вопрос о будущем "Лаборатории Касперского" после своего ухода с позиции гендиректора, который, по его словам, может произойти после выхода и закрепления на рынке операционной системы KasperskyOS, предназначенной для использования в критически важных инфраструктурах и устройствах.

"Планирую. Ничего нет постоянного, когда-то придется уходить... Когда мы полноценно выпустим свою безопасную операционную систему KasperskyOS, максимально разовьем это направление, тогда я и уйду", - отметил глава компании, подчеркнув, что кандидатура возможного преемника не определена.

О темпах роста компании

Как сообщает издание, в 2016 году долларовая выручка "Лаборатории Касперского" выросла на 4% до $644 млн. Отвечая на вопрос о возможности возвращения к двузначным темпам роста, гендиректор компании сообщил, что значительное увеличение объемов "Лаборатории" уже не позволяют расти в подобных масштабах.

"Наверное, вырасти на 10% и больше мы еще сможем, но вот больше 20% - вряд ли, для этого должно случиться что-то очень серьезное, причем не на нашей стороне - какое-то глобальное потрясение должно произойти. Но в отдельных бизнесах, которые мы только начинаем развивать - допустим, индустриальная безопасность, сервисы - там я надеюсь не только на двузначные, но и на трехзначные темпы роста", - рассказал "Коммерсанту" Касперский.

О вирусе WannaCry

По мнению Касперского, майская атака с использованием вируса-шифровальщика WannaCry на компьютеры с операционной системой Windows едва ли принесла хакерам значительную прибыль, однако встряхнула рынок и продемонстрировала необходимость изменения подхода к информационной безопасности.

"WannaCry имеет все шансы стать тем самым поворотным моментом, который заставит компании серьезнее относиться к защите. Ведь, по сути, ничего бы этого не случилось, если бы все своевременно обновили Windows и использовали комплексные защитные решения", - отметил он.