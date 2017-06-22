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Минфин заплатил $1,5 млн "ВТБ Капиталу" за размещение евробондов

Экономика и бизнес
22 июня, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Таким образом, "ВТБ Капитал" получил около 0,05% от объема размещения

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "ВТБ Капитал" как единственный организатор получил от Минфина около $1,5 млн за размещение двух выпусков евробондов на $3 млрд, говорится в итоговом проспекте, который есть в распоряжении ТАСС.

"Общий размер комиссии и расходов РФ на выпуск евробондов составил около $1,5 млн", - говорится в документе. Таким образом, "ВТБ Капитал" получил около 0,05% от объема размещения.

Минфин на этой неделе разместил два транша евробондов: бумаги на $1 млрд с погашением в 2027 году и на $2 млрд с погашением в 2047 году. Американские и британские инвесторы купили бумаги почти на равную сумму - около $940 млн, сообщал "ВТБ Капитал".

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