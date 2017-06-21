Американские и британские инвесторы купили евробонды Минфина РФ поровну

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Организатор размещения суверенных евробондов Минфина на $3 млрд - "ВТБ Капитал" - раскрыл точную географию инвесторов, говорится в комментарии пресс-службы инвестбанка со ссылкой на руководителя управления рынков долгового капитала Андрея Соловьева.

"Около 34% 10-летнего выпуска (объемом $1 млрд) выкупили инвесторы из Великобритании, 30% пришлось на российских инвесторов, 22% - на американских, по 6% на азиатских инвесторов и инвесторов из Евросоюза, 2% ушло швейцарским инвесторам", - подсчитал Соловьев.

География инвесторов по 30-летнему выпуску ($2 млрд) немного отличается: 36% выкупили американские инвесторы, 30% - британские, 18% - азиатские, 9% - инвесторы из Евросоюза, 6% ушло российским инвесторам и 1% швейцарским.

Таким образом, американские и европейские инвесторы купили евробонды на сумму по $940 млн, но британцы проявили большой интерес к более короткому выпуску бумаг. Во вторник "ВТБ Капитал" сообщил, что больший объем бондов купили американцы.

Размещение евробондов Минфина началось в понедельник 19 июня и завершилось 20 июня днем. Спрос на бумаги достигал $6,6 млрд. Доходность 10-летнего выпуска составила 4,25%, а 30-летнего - 5,25%.