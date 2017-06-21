Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американские и британские инвесторы купили евробонды Минфина РФ поровну

Экономика и бизнес
21 июня, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Инвесторы из США и Великобритании приобрели евробонды на сумму по $940 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Организатор размещения суверенных евробондов Минфина на $3 млрд - "ВТБ Капитал" - раскрыл точную географию инвесторов, говорится в комментарии пресс-службы инвестбанка со ссылкой на руководителя управления рынков долгового капитала Андрея Соловьева.

"Около 34% 10-летнего выпуска (объемом $1 млрд) выкупили инвесторы из Великобритании, 30% пришлось на российских инвесторов, 22% - на американских, по 6% на азиатских инвесторов и инвесторов из Евросоюза, 2% ушло швейцарским инвесторам", - подсчитал Соловьев.

География инвесторов по 30-летнему выпуску ($2 млрд) немного отличается: 36% выкупили американские инвесторы, 30% - британские, 18% - азиатские, 9% - инвесторы из Евросоюза, 6% ушло российским инвесторам и 1% швейцарским.

Таким образом, американские и европейские инвесторы купили евробонды на сумму по $940 млн, но британцы проявили большой интерес к более короткому выпуску бумаг. Во вторник "ВТБ Капитал" сообщил, что больший объем бондов купили американцы.

Размещение евробондов Минфина началось в понедельник 19 июня и завершилось 20 июня днем. Спрос на бумаги достигал $6,6 млрд. Доходность 10-летнего выпуска составила 4,25%, а 30-летнего - 5,25%.

Смотрите также

Минфин подтвердил размещение евробондов на $3 млрд

Силуанов: иностранные инвесторы купили около 85% евробондов РФ

Большую часть выпуска российских евробондов выкупили иностранные инвесторы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МВД: результаты обеих экспертиз крови погибшего в Балашихе мальчика совпадают
2
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
3
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
6
Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на 2,5 км
7
СК: в крови ребенка, изъятой со сбившей его машины в Балашихе, обнаружен алкоголь
Темы дня
Загрузка...
Реклама