Минфин подтвердил размещение евробондов на $3 млрд

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минфин завершил процедуру размещения суверенных евробондов на $3 млрд, говорится в материалах на сайте министерства.

Размещение прошло двумя траншами: 10-летний выпуск бумаг (погашение в 2027 году) на $1 млрд размещен с доходностью 4,25%, 30-летний (погашение в 2047 году) - на $2 млрд под 5,25% годовых, говорится в материалах Минфина.

По обоим выпускам выплата купонов будет проходить каждые полгода.

Книга заявок была открыта в понедельник, 19 июня утром, закрыта 20 июня в 16.00 мск, говорил ТАСС источник на финансовом рынке. Спрос на бумаги достигал $6,6 млрд. Первоначальный ориентир доходности первого транша (на 10 лет) был определен "ближе к нижней границе 4%", второго транша (на 30 лет) - "ближе к нижней границе 5%".

Все расчеты по сделке пройдут 23 июня через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал". Объем внешних займов РФ в 2017 году предусмотрен в размере $7 млрд ($3 млрд за счет размещения евробондов и $4 млрд за счет обмена ранее выпущенных).