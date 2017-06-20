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Спрос на евробонды РФ достиг $6 млрд

Экономика и бизнес
20 июня, 13:17 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Объем каждого из выпусков пока не определен

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спрос на евробонды РФ достиг $6 млрд, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС.

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Ориентир доходности десятилетнего выпуска установлен на уровне 4,25%, тридцатилетнего - 5,25%. Закрытие книги заявок ожидается 20 июня.

Объем каждого из выпусков пока не определен. Ранее Минфин заявлял, что разместит в этом году евробонды на $3 млрд.

Технические расчеты по обоим траншам будут 23 июня, размещение проходит через Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московская биржа) и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал".

Россия в 2016 г. дважды успешно разместила еврооблигации: в мае - на 1,75 млрд долларов, в сентябре - на 1,25 млрд долларов (оба выпуска с погашением в 2026 г.). Доходность первых постсанкционных евробондов в мае составила 4,75% годовых - ближе к нижней границе коридора. В сентябре 2016 г. значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106 до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пункта ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае 2016 г.

Интерес иностранных инвесторов

По словам первого зампреда правления ВТБ Юрия Соловьева, иностранные инвесторы, в том числе из США, проявили большой интерес к выпуску суверенных евробондов РФ.

"Большой интерес. Спрос намного превышает предложение", - отметил Соловьев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что интерес был, в том числе, со стороны инвесторов из США, но более точная география инвестиционного спроса будет доступна после закрытия сделки.

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