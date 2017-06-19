Эксперты: размещение евробондов РФ на $3 млрд привлечет иностранцев, несмотря на санкции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минфин России в понедельник объявил о начале размещения суверенных еврооблигаций - 10-летние бумаги с ориентиром доходности "ближе к нижней границе 4%" и 30-летние с ориентиром доходности "ближе к нижней границе 5%". Закрытие книги заявок и прайсинг ожидаются во вторник, говорится в рассылке для инвесторов, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал". По мнению экспертов, размещение пройдет успешно и привлечет большое количество иностранных инвесторов, даже несмотря на разговоры о новых санкциях США в отношении России.

Ранее Минфин заявлял о планах разместить в текущем году евробонды на $3 млрд. Вскоре после объявления о начале размещения стало известно о том, что спрос на эти бумаги превысил $3 млрд. Аналитики считают, что привлекательная доходность и сравнительно низкий для своего класса кредитный риск позволит Минфину успешно разместить оба транша евробондов.

"Без проблем абсолютно разместятся. Ставки в мире остаются достаточно низкими и спрос на долги развивающихся стран сохраняется", - говорит портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Дмитрий Постоленко.

В 2016 году Россия дважды успешно разместила 10-летние еврооблигации: в мае - на $1,75 млрд, в сентябре - на $1,25 млрд (оба выпуска с погашением в 2026 году). Доходность первых постсанкционных евробондов в мае составила 4,75% годовых. В сентябре 2016 года доходность при размещении выпуска оказалась еще ниже и составила 3,9% годовых.

Допуск бумаг к расчетам через Euroclear повлиял на рост спроса, что позволило поднять первоначально объявленную цену продажи со 106% до 106,75% от номинала. На этот раз размещение обоих траншей евробондов РФ пройдет через Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") и Euroclear. Этот фактор станет одной из причин, по которой Минфину удастся разместить 10-летние евробонды без премии ко вторичному рынку, а премия 30-летних бумаг может оказаться минимальной, считает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ольга Стерина.

"Несмотря на фон разговоров относительно санкций, я думаю, что будет большой интерес к российским бумагам, и я думаю, что премии практически не будет ко вторичному рынку. В этот раз сразу же оба транша Euroclearable, поэтому я думаю, что многие иностранные инвесторы захотят поучаствовать", - говорит эксперт.

Санкции не помеха

Спекуляции на тему санкций США в отношении России, за расширение которых проголосовал Сенат США, не повлияют на размещение российских еврооблигаций, считают эксперты. Более того, эти санкции еще не одобрены, и неизвестно, какие конкретно ограничительные меры в адрес РФ в итоге примут американские власти.

"Россия размещается достаточно мало после санкций, то есть предпочитает размещать локальные бумаги, то есть ОФЗ (облигации федерального займа). Соответственно, на рынок еврооблигаций Россия выходит в меньшей степени, и поскольку выпуски погашаются формируется некий отложенный спрос, - поясняет Дмитрий Постоленко из УК "КапиталЪ". Санкции, обсуждаемые в данный момент, не предполагают какого-то значительного усиления, лишь расширение количества компаний, на которые они накладываются, и ограничение сроков краткосрочного финансирования. Нет никаких глобальных вещей, вроде запрета покупок российских государственных бумаг, которые реально были бы опасны для инвесторов. Понятно, что любое расширение санкций не улучшает новостной фон. Но они не являются критичными - те санкции, которые сейчас вводят".

Если санкции США будут расширены, российские банки не смогут получать у американских компаний и физических лиц финансирование сроком более 14 дней (сейчас - 90 дней), а срок финансирования российских нефтегазовых компаний сократится до 30 дней.

Кроме того, в документе о расширении санкций в отношении РФ на сайте Конгресса США говорится, что в будущем санкции могут быть наложены и на государственный долг России. Один из пунктов документа гласит, что в течение 180 дней Казначейство США и управление Национальной разведки должны предоставить конгрессу детальный доклад о потенциальных последствиях расширения санкций США на ОФЗ, евробонды и деривативы.

"Несмотря на то, что в последнее время появились спекуляции относительно новых санкций в отношении России, которые в этот раз гипотетически могут затронуть суверенный сегмент, я думаю, что пока точно непонятно, будут ли они вообще введены и что это будут за санкции", - считает Стерина из "Уралсиб Кэпитал".

Охота за доходностью

Ужесточение денежно-кредитной политики в США не сделает менее привлекательными российские евробонды, уверены эксперты. Даже с учетом двух повышений базовой процентной ставки ФРС США в текущем году (до 1-1,25%), а также ожидаемого повышения еще на 25 базисных пунктов, российские евробонды являются интересным вложением для иностранных инвесторов.

Кроме того, последняя макроэкономическая статистика показывает, что потенциал для циклического роста экономики США сильно ограничен, поэтому теперь рынок закладывает в цены гораздо более низкий максимальный уровень ставки ФРС в рамках текущего цикла ужесточения монетарной политики, подчеркивает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.

"Со стороны нерезидентов спрос на российские бумаги сохраняется, потому что до сих пор идет процесс охоты за доходностями. Сейчас спрос со стороны иностранных инвесторов на "длинные бумаги" есть, потому что уровни доходности, которые предлагают российские суверенные бумаги, мало где можно найти с сопоставимым кредитным качеством. Для иностранцев, если сравнивать с 30-летними казначейскими облигациями США (treasuries), где доходность составляет около 2,8%, Россия предлагает солидную премию к этим цифрам. Для большинства иностранных инвесторов, которые смотрят на развивающиеся рынки, для них евробонды РФ - это очень интересный привлекательный инструмент", - говорит эксперт.

Кроме того, относительно других развивающихся стран именно Россия сейчас выглядит привлекательным эмитентом госдолга. В Бразилии коррупционный скандал вокруг президента страны Мишела Темера обвалил фондовый индекс Bovespa почти на 9%, а бразильский реал к доллару упал на этом фоне на 8%. Кроме того, международное агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Бразилии со "стабильного" до "негативного".

В ЮАР также произошел политический кризис. В частности, президент республики Джейкоб Зума отправил в отставку министра финансов Правина Гордана и его заместителя Мсебиси Джонаса. На этом фоне Moody's понизило кредитный рейтинг ЮАР до "Baa3" с "Baa2" с "негативным" прогнозом.

В России, напротив, ситуация с кредитными рейтингами улучшается. В феврале Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ с "негативного" на "стабильный", подтвердив рейтинг государственных облигаций РФ на уровне "Ba1". В марте другое международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до "позитивного" со "стабильного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+". Чуть позже агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.

"Несмотря на то, что доходности на российском рынке с исторической точки зрения находятся вблизи трехлетних минимумов, все равно на фоне остальных развивающихся стран Россия выглядит довольно достойно, и альтернатив не так много с точки зрения (соотношения) риск-доходность. Понятно, что и из Бразилии многие инвесторы побежали, потому что там непонятная политическая ситуация. Также из Южной Африки. Поэтому интерес к российским бумагам ожидаемо высокий", - комментирует Стерина из "Уралсиб Кэпитал".