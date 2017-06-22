"Газпром" возобновил поставку газа контрактного качества по трубопроводу "Ямал - Европа"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Газпром" решил техническую проблему, которая накануне повлияла на качество газа, поставляемого по трубопроводу "Ямал - Европа", сообщает компания.

"Техническая проблема, ставшая причиной изменения качества природного газа, подаваемого в систему "Ямал - Европа", устранена. С середины сегодняшнего дня в газотранспортную систему Польши поступает газ контрактного качества", - говорится в заявлении.

"Газпром экспорт" в среду заявил, что принимает все меры, чтобы проблема с качеством газа в трубопроводе "Ямал - Европа" не повлияла на выполнение заявок европейских потребителей.

Польша 21 июня приостановила закачку в свою газотранспортную систему российского газа, поступающего в страну по газопроводу "Ямал - Европа". Как пояснил ТАСС пресс-секретарь польского газового оператора Gaz-System Томаш Петрасеньский, газ не соответствовал параметрам качества, указанным в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию газотранспортной системы (IRiESP). При этом транзит в Германию по газопроводу "Ямал - Европа" осуществлялся нормально.

Газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Газопровод соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.