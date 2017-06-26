Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ICQ запустил функцию групповых звонков

Экономика и бизнес
26 июня, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Возможность создавать групповые звонки доступна для владельцев смартфонов с операционными системами Windows и Mac OS

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Принадлежащий Mail.ru Group мессенджер ICQ запустил функцию групповых аудио- и видеозвонков, в которых могут участвовать до четырех человек. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

Среди известных сервисов функция групповых звонков сейчас есть у Skype (принадлежит Microsoft). У таких крупных мессенджеров, как WhatsApp, Viber и Telegram, такой функции нет.

Возможность создавать групповые звонки доступна в новых версиях приложений для операционных систем Windows и Mac OS. Пользователи ICQ на мобильных операционных системах iOS и Android могут подключиться к групповому звонку, однако создание таких звонков им пока недоступно.

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко отмечал, что в России есть много альтернатив Telegram: более 30 мессенджеров, самый известный из которых - ICQ.

Руководитель подразделения Instant Messaging Mail.Ru Group Игорь Ермаков говорил ТАСС, что ICQ сможет справиться с наплывом пользователей в случае необходимости. Сейчас у ICQ в России 6,7 млн активных пользователей в месяц, в целом по миру - 11 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
2
АФК "Система" сообщила об аресте принадлежащих компании акций МТС, "Медси" и БЭСК
3
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
4
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
5
Экс-глава ФСБ: Конвенция о борьбе с финансированием терроризма принесет несомненную пользу
6
Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы
7
ФИФА: все допинг-пробы игроков сборной России с ЧМ-2014 дали отрицательный результат
Темы дня
Загрузка...
Реклама