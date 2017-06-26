ICQ запустил функцию групповых звонков

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Принадлежащий Mail.ru Group мессенджер ICQ запустил функцию групповых аудио- и видеозвонков, в которых могут участвовать до четырех человек. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.
Среди известных сервисов функция групповых звонков сейчас есть у Skype (принадлежит Microsoft). У таких крупных мессенджеров, как WhatsApp, Viber и Telegram, такой функции нет.
Возможность создавать групповые звонки доступна в новых версиях приложений для операционных систем Windows и Mac OS. Пользователи ICQ на мобильных операционных системах iOS и Android могут подключиться к групповому звонку, однако создание таких звонков им пока недоступно.
Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко отмечал, что в России есть много альтернатив Telegram: более 30 мессенджеров, самый известный из которых - ICQ.
Руководитель подразделения Instant Messaging Mail.Ru Group Игорь Ермаков говорил ТАСС, что ICQ сможет справиться с наплывом пользователей в случае необходимости. Сейчас у ICQ в России 6,7 млн активных пользователей в месяц, в целом по миру - 11 млн.