Арест доли "Системы" в МТС не мешает работе оператора

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Арест принадлежащих АФК "Система" акций МТС в размере 31,76% по делу с "Роснефтью" не препятствует операционной деятельности оператора и не повлияет на дивиденды другим акционерам, говорится в сообщении МТС. Всего АФК "Система" принадлежит 50,03% МТС.
Ранее АФК "Система" сообщила о получении от Федеральной службы судебных приставов постановления об аресте 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкирия для обеспечения требований по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система" и "Система-Инвест".
"Арест акций МТС, которые находятся в прямом владении компании АФК "Система", не препятствует операционной деятельности МТС. Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров", - говорится в сообщении МТС.