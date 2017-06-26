АФК "Система" сообщила об аресте принадлежащих компании акций МТС, "Медси" и БЭСК

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. АФК "Система" получила от Федеральной службы судебных приставов постановление об аресте 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Об этом говорится в сообщении инвестиционной компании.

"Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкирия в обеспечение требований в рамках иска ПАО "НК "Роснефть", ПАО АНК "Башнефть" и Республики Башкирия, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года. Корпорация будет обжаловать как определение суда, так и постановление пристава", - говорится в сообщении компании.

При этом официальный представитель АФК Сергей Копытов назвал эти меры "очередной попыткой оказать беспрецедентное давление на компанию".

Он также отметил, что из-за иска "Роснефти", акционеры АФК "Система" и оператора МТС потеряли более 150 млрд рублей. "После принятия обеспечительных мер их потери, скорее всего, значительно увеличатся", - сказал он.

Представитель "Системы" подчеркнул, что "это особенно возмутительно в связи с тем, что судебный процесс касается общеприменимых корпоративных действий, которые осуществлялись открыто и публично еще в 2014 году и никем никогда не оспаривались".

В тоже время в сообщении компании указывается, что АФК "Система" на фоне ареста части акций своих дочерних компаний заявляет о высокой платежеспособности группы.

"АФК "Система" является одной из крупнейших российских компаний, стоимость ее чистых активов значительно превышает сумму убытков, якобы понесенных истцами и предъявленных ими к взысканию. Кроме того, группа обладала и обладает высоким уровнем платежеспособности и доверия со стороны участников рынка долгового капитала", - отмечается в сообщении АФК.