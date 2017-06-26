АФК "Система" обжаловала вступление Башкирии в дело с "Роснефтью"

УФА, 26 июня. /ТАСС/. АФК "Система" обжаловала решение суда о вступлении Республики Башкирия, владеющей 25% плюс одна акция "Башнефти", в качестве соистца по иску "Роснефти" на 170,6 млрд рублей. Об этом сообщается в картотеке суда.

Апелляционная жалоба зарегистрирована 21 июня, результаты ее рассмотрения не приводятся. В ходе предварительного заседания 6 июня суд удовлетворил заявление министерства земельных и имущественных отношений Башкирии об участии в деле в качестве соистца.

В понедельник также стало известно о том, что нефтяная компания "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали ходатайство об обеспечении иска к АФК "Система" и "Система-Инвест". "Система" сообщила об аресте 31,76% МТС, 100% "Медси" и 90,47% БЭСК по делу с "Роснефтью".

Общая сумма претензий "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" к АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" составляет 170,6 млрд рублей. Иск был подан в начале мая, позднее к нему присоединилось правительство Башкирии, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями. 22 июня АФК "Система" направила "Роснефти" предложение о внесудебном урегулировании спора, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Компания намерена продолжить судебное разбирательство. АФК "Система" также считает необходимым провести независимую экспертизу для оценки итогов реорганизации "Башнефти" и наступивших финансовых последствий.