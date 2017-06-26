АФК "Система" обжаловала вступление Башкирии в дело с "Роснефтью"

Лавров обсудил с Тиллерсоном кризис в Сирии, в том числе режим прекращения огняПолитика 26 июня, 21:58
Бывший футболист сборной Норвегии Риисе будет выступать в лыжных гонкахСпорт 26 июня, 21:58
Белый дом заявил о нарушениях при принятии решения Сенатом США по санкциям против РФМеждународная панорама 26 июня, 21:42
Межконтинентальная баллистическая ракета "Булава". ДосьеБиографии и справки 26 июня, 21:35
Трамп допустил возможность вмешательства РФ и других стран в выборы президента СШАМеждународная панорама 26 июня, 21:24
Арест доли "Системы" в МТС не мешает работе оператораЭкономика и бизнес 26 июня, 20:41
Александр Медведев: ХК СКА покупкой Гаврикова закрыл нехватку атакующих защитниковСпорт 26 июня, 20:14
АФК "Система" сообщила об аресте принадлежащих компании акций МТС, "Медси" и БЭСКЭкономика и бизнес 26 июня, 20:10
Усэйн Болт может принять участие в Олимпиаде-2020Спорт 26 июня, 19:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 26 июня. /ТАСС/. АФК "Система" обжаловала решение суда о вступлении Республики Башкирия, владеющей 25% плюс одна акция "Башнефти", в качестве соистца по иску "Роснефти" на 170,6 млрд рублей. Об этом сообщается в картотеке суда.
Апелляционная жалоба зарегистрирована 21 июня, результаты ее рассмотрения не приводятся. В ходе предварительного заседания 6 июня суд удовлетворил заявление министерства земельных и имущественных отношений Башкирии об участии в деле в качестве соистца.
В понедельник также стало известно о том, что нефтяная компания "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали ходатайство об обеспечении иска к АФК "Система" и "Система-Инвест". "Система" сообщила об аресте 31,76% МТС, 100% "Медси" и 90,47% БЭСК по делу с "Роснефтью".
Общая сумма претензий "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" к АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" составляет 170,6 млрд рублей. Иск был подан в начале мая, позднее к нему присоединилось правительство Башкирии, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".
С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".
АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями. 22 июня АФК "Система" направила "Роснефти" предложение о внесудебном урегулировании спора, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Компания намерена продолжить судебное разбирательство. АФК "Система" также считает необходимым провести независимую экспертизу для оценки итогов реорганизации "Башнефти" и наступивших финансовых последствий.