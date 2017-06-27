"Известия": "Роснефть" намерена за 20 лет добыть 500 млн т нефти сверх плана

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" намерена в ближайшие 20 лет добыть дополнительно 500 млн тонн нефти по отношению к текущим планам благодаря реализации стратегии "Роснефть-2022", говорится в программной статье главы компании Игоря Сечина, опубликованной в газете "Известия".

"Наше стратегическое преимущество - огромные традиционные запасы нефти на суше, в регионах с развитой инфраструктурой. Наши стратегические перспективы - колоссальные запасы шельфа. Наш анализ показывает, что существующие запасы позволяют нам за 20 лет добыть на 500 млн тонн нефти больше, чем предполагают наши существующие технические планы. Но это можно сделать только при условии повышения эффективности процессов добычи", - отметил глава "Роснефти".

В качестве мер для реализации этой задачи, Сечин назвал повышение коммерческой скорости бурения, применение многостадийных гидроразрывов пласта, увеличение доли горизонтального бурения скважин минимум до 40% и другие. "Благодаря развитию технологий мы планируем обеспечить 98% успешности геологоразведочных работ. Мы проводим и будем проводить углубленные экспериментальные исследования внутрипластовых давлений для развития технологий "умного заводнения" и повышения нефте- и газоотдачи", - пояснил Сечин.

Компания также ищет пути внедрения технологических решений нового уровня для добычи "тяжелой" нефти: "безводные" технологии повышения продуктивности скважин, технологии "внутрипластовой нефтепереработки", технологии улучшенного апгрейдинга.

Разрабатываемая стратегия, по задумке "Роснефти", должна обеспечить добычу с наименьшими издержками и наиболее эффективное продвижение продуктов к рынкам потребления.

В статье главы "Роснефти" отмечается, что компания проведет анализ своего фонда скважин, "чтобы выделить бездействующие и низкодебитные скважины, которые для нас, как большого бизнеса, малорентабельны". "Мы готовы передать такие скважины в аренду/эксплуатацию предприятиям малого и среднего бизнеса, которые могут искать пути повышения эффективности на каждой отдельно взятой скважине", - отметил Сечин.

Особая роль нефтехимии

Новая стратегия "Роснефти" должна помочь сделать портфель активов компании в переработке устойчивым при любом сценарии цен на нефть и при любом сценарии налогового регулирования, подчеркнул Сечин. Особая роль будет отведена нефтехимии. "Мы ожидаем, что мировой спрос на нефтехимическую продукцию будет расти быстрее, чем рост ВВП и потребление нефтепродуктов. И это создает дополнительные перспективы для этого направления нашего бизнеса", - сообщил глава "Роснефти".

В качестве перспективных Сечин назвал проект в Восточной Сибири по конверсии природного газа в полиолефины (мощность производства около 2,2 млн тонн в год, завод будет построен в Богучанах или на другой площадке - прим. ТАСС), проект в Поволжье по конверсии сжиженного углеводородного газа (СУГ) и нафты в полиолефины мощностью около 2,6 млн тонн, и другие.

Сечин считает, что у компании большие перспективы в этой области и у зарубежных активов "Роснефти": Essar в Индии, Тубана в Индонезии, Тяньцзина в Китае. Сечин напомнил, что компания ставит перед собой цель довести долю нефте- и газохимии до 20% от общего объема перерабатывающих мощностей "Роснефти". Компания считает эту цель достижимой, так как инвестиции будут реализовываться с привлечением проектного финансирования.

Реорганизация розничного бизнеса

"Роснефть" может уже в 2018 году выделить розничный бизнес в рамках создаваемой холдинговой структуры управления, сообщал ранее источник в компании. Предложение будет вынесено до конца этого года на совет директоров.

"В последние годы мы провели огромную подготовительную работу, выстраивали системы мотивации, учитывали лучшие практики, совершенствовали бизнес-процессы, и сейчас мы готовы к новому этапу. Это - переход от централизованной структуры управления к холдинговой. В первую очередь мы отработаем эту модель на нашей рознице. Это - пилотный проект реорганизации: уже сейчас в единый субхолдинг консолидировано почти 90% ритейла, и уже сейчас объединение розничных активов доказало свою эффективность", - пояснил глава "Роснефти".

Результатом перехода на холдинговую структуру должно стать повышение ответственности бизнес-блоков за финансовый результат и более гибкая система принятия решений, которая упростит внедрение инноваций на уровне бизнеса.

"Во-вторых, это возможность для отдельных сегментов бизнеса конкурировать за капитал, что упрощает привлечение проектного финансирования на отдельные проекты. В итоге, мы рассчитываем, что холдинговая структура позволит нам более эффективно распределять финансовые ресурсы, повышать отдачу на вложенный капитал и увеличивать доходность для наших акционеров", - отметил Сечин.

Как сообщалось ранее, новая стратегия "Роснефти", проанонсированная на встрече президента РФ Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина, будет разработана и представлена на утверждение совета директоров до конца текущего года. Компания планирует сделать упор на технологический прорыв, цифровизацию и снижение операционных затрат в горизонте до 2022 года.

Себестоимость и добыча на уровне Saudi Aramco

"Роснефть" планирует в долгосрочном плане выйти на себестоимость добычи на уровне саудовской нефтедобывающей монополии Saudi Aramco.

"Мы ожидаем, что реализация стратегии "Роснефть 2022" даст повышение капитализации на 25-30%. И, как я уже отмечал, 500 млн тонн дополнительной добычи за 20 лет по отношению к нашим текущим планам. Но главное - это существенное повышение эффективности и конкурентоспособности. Мы поставили перед компанией цель добиться в долгосрочном плане себестоимости (добычи - прим. ТАСС) на уровне Saudi Aramco", - отметил Сечин.

По его словам, это гарантирует "Роснефти" и российской нефтегазовой отрасли лидерство в мировой энергетике.

Себестоимость добычи углеводородов "Роснефти" по итогам первого квартала 2017 г. составила $2,9 за баррель.