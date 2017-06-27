ЦБ выявил признаки вывода активов из московского Росэнергобанка

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Временная администрация по управлению московским Росэнергобанком, назначенная ЦБ РФ, при обследовании финансового состояния установила в действиях руководства и собственников банка сделки, имеющие признаки вывода активов посредством приобретения прав требований к неустановленному лицу, а также путем совершения операций с недвижимым имуществом. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

Кроме того, бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками, на общую сумму порядка 9,8 млрд рублей.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России 10 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка, а также назначил в банке временную администрацию. По данным регулятора, Росэнергобанк оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами, а также занимался выводом активов.

На 1 марта 2017 года Росэнергобанк занимал 92-е место по величине активов в банковской системе РФ.