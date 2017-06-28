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Эксперт: вирус-шифровальщик Petya затронул польские компании

Экономика и бизнес
28 июня, 10:16 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 28, июня. /ТАСС

Представитель крупной фирмы Exatel Якуб Сыта сказал, что точной информации о том, какие компании стали жертвами вируса Petya, пока нет

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ВАРШАВА, 28 июня. /ТАСС/. Масштабная хакерская атака, затронувшая несколько стран Европы, распространилась уже на территорию Польши. Об этом сообщил журналистам в среду глава бюро по управлению услугами в сфере кибернетической безопасности крупной фирмы Exatel Якуб Сыта.

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Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вируса

По его словам, точной информации о том, какие компании стали жертвами вируса Petya, пока нет. "Но могу с уверенностью сказать, что несколько фирм были атакованы. В электронных почтовых ящиках появились подозрительные письма, есть данные о выявленном вирусе", - отметил Сыта. Он пояснил, что в Польше вирус начал распространяться во второй половине дня, когда многие уже завершили работать и выключили компьютеры.

Ранее сообщалось, что хакерская атака не затронула территорию Польши. "Национальный центр кибербезопасности не получал во вторник никаких беспокоящих сигналов", - сказал журналистам пресс-секретарь Министерства по цифровым технологиям Кароль Маныс. Агентство внутренней безопасности республики ведет мониторинг ситуации и следит за развитием событий.

Тем временем через два часа состоится экстренное совещание правительственной группы по вопросам кризисного управления, которое поручила организовать премьер-министр Польши Беата Шидло в связи с кибератаками в Европе и Польше.

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Мир атаковал Petya: от вируса-вымогателя пострадали компании в РФ и на Украине

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, причиной масштабной атаки на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине и в России стал вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах. В то же время в "Лаборатории Касперского" отмечали, что новое семейство шифровальщиков содержит некоторые признаки вируса Petya.

По предварительным оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых - украинские. В России были атакованы "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Банк России также сообщил о кибератаках на российские кредитные организации, которые не привели к нарушениям в работе банков.

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