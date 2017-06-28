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"Лаборатория Касперского": вирус "новый Petya" атаковал 2 тыс. пользователей

Экономика и бизнес
28 июня, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Специалисты имеют дело с новым вредоносным ПО exPetr, лишь косвенно связанным с вирусом-вымогателем Petya, говорится в сообщении компании

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Число пользователей, атакованных новым вирусом-шифровальщиком "новый Petya" достигло 2 тысяч, сообщили в среду в "Лаборатории Касперского", расследующей волну заражений компьютеров. При этом специалисты имеют дело с новым вредоносным ПО exPetr, лишь косвенно связанным с вирусом-вымогателем Petya.

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Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вируса

"По имеющимся у нас предварительным данным, этот шифровальщик не принадлежит к уже известному семейству вымогателей Petya, хотя и имеет несколько общих с ним строк кода. В данном случае речь идет о новом семействе вредоносного ПО, с существенно отличающейся от Petya функциональностью. "Лаборатория Касперского" назвала новый шифровальщик ExPetr", - говорится в сообщении компании.

Наибольшее число атак программы было зафиксировано в России и на Украине, случаи заражения также наблюдались в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции и США. "Лаборатория" изучает возможность создания программы, с помощью которой можно было бы восстановить зашифрованные данные. Также организация работает над инструментами обнаружения вирусов-шифровальщиков. Пользователям рекомендуется проверить настройки антивирусов и установить обновления безопасности своих операционных систем.

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

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