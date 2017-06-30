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Проект об агрегаторах такси установит одинаковые правила для всех участников рынка

Экономика и бизнес
30 июня, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Инициатива должна вывести из тени нелегалов, считает автор законопроекта

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Законопроект об агрегаторах такси призван установить одинаковые правила для всех участников рынка, вывести из тени нелегалов, защитить интересы профессионального сообщества, пассажиров и государства.

Об этом в пятницу заявил ТАСС автор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Зафиксировать нового игрока на рынке

Документ, в частности, устанавливает понятие "агрегатор такси", права и обязанности такого агрегатора, отметил парламентарий. Он считает крайне важным прописать соответствующие нормы в базовом федеральном законе "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". "Нужно зафиксировать появившегося на рынке игрока, который пока нигде не закреплен", - пояснил политик.

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Лысаков подтвердил, что во внесенном законопроекте нет санкций за нарушения со стороны компаний, чья деятельность подпадает под регулирование. По его словам, после принятия документа депутаты смогут вернуться к рассмотрению застрявшего на Охотном Ряду проекта базового закона о такси, где прописаны вопросы ответственности. "Эти два закона после принятия будут дополнять друг друга", - считает парламентарий.

"Я надеюсь, что мы прямо в начале осени его примем и сразу перейдем к рассмотрению законопроекта о такси с тем, чтобы его принять до конца года, чтобы он вступил в силу в следующем году через полгода отсрочки", - сказал единоросс. Он уточнил, что это даст возможность и агрегаторам, и диспетчерским службам, и индивидуальным предпринимателям легализоваться, изучить закон и выполнить все его положения.

Победит сильнейший

По словам Лысакова, "зарубежные агрегаторы такси смогут работать в РФ, если они имеют здесь своего представителя, юридическое лицо, и если они стоят на налоговом учете". "И, самое главное, они обязаны передавать заказы только лицам, имеющим разрешение на осуществление таксомоторной деятельности, - акцентировал внимание он. - А не любому желающему, как сейчас это происходит, что и беспокоит рынок". Депутат констатировал, что "есть официальные перевозчики, которые платят налоги, отвечают за безопасность, должны проходить медицинский и предрейсовый контроль, и есть любые желающие, которые берут заказ, кладут деньги в карман, а часть получает агрегатор, выводя потом эти деньги за пределы РФ".

"Правила должны быть для всех одинаковы, а дальше, поскольку мы обеспечиваем конкурентность, пусть выигрывает сильнейший - тот, кто оказывает услугу быстрее, качественнее, возможно, дешевле", - убежден первый зампред думского комитета. Он видит основную задачу в том, чтобы защитить не только интересы профессионального сообщества и пассажиров, но и государственные интересы, то есть обеспечить приток в бюджет средств от легальных перевозчиков при обеспечении безопасности пассажиров и остальных участников дорожного движения.

"Действующие здесь зарубежные агрегаторы, в том числе западные, заявляют о том, что выполняют закон и передают заказы только лицам, имеющим разрешение", - напомнил Лысаков. По его мнению, "в этом есть определенное лукавство".

Помочь самозанятым

"Наша задача - не поймать кого-то, а создать законодательное регулирование не только сферы таксомоторных перевозок, но также решить вопрос самозанятых граждан, у которых в сложных экономических условиях уменьшилась зарплата или которые потеряли работу", - продолжил автор законопроекта. Он напомнил, что в последнее время примерно 2 млн человек в год покупали машину в кредит.

"У человека практически новая машина, обязанность выплачивать кредит, еще и кормить свою семью, а у него [могут быть] проблемы с работой, - привел пример Лысаков. - И он будет использовать автомобиль для того, чтобы как-то продержаться". "Поэтому крайне важно решить вопрос самозанятых граждан для того, чтобы они могли стать легальными перевозчиками на время, может, на полгода, на год, но тем не менее мы решим важную проблему", - уверен политик.

По словам парламентария, нужно добиться того, чтобы "все происходило легально, чтобы люди [желающие заниматься таксомоторной деятельностью] платили налоги и чувствовали себя законопослушными гражданами".

Чрезмерно жесткий контроль грозит коррупцией

В этом контексте Лысаков предостерег от чрезмерно жесткого контроля рынка таксомоторных перевозок, в частности введения обязательного цвета автомобилей, ограниченного количества разрешений (квот). "В [проекте] закона о такси нет ни квот, ни цвета, потому что рынок сам ограничивает себя по количеству; от квот, которые были приняты в ряде европейских стран, сейчас отказываются, сейчас от них больше проблем", - констатировал первый зампред комитета Госдумы.

"Что касается цвета, то любая попытка заставить людей перекрашиваться или переклеиваться заставляет уходить в тень, - полагает депутат. - Если я взял машину в прокат или в лизинг, я не имею права ее ни перекрашивать, ни переклеивать". Более того, цвет машины такси не влияет ни на качество услуг, ни на безопасность, отметил он.

Лысаков негативно отозвался о квотировании разрешений на таксомоторные перевозки, указав на возможную коррупционную составляющую. "Как только мы дадим возможность регионам регулировать количество выданных разрешений, в каждом втором регионе разрешения будут получать аффилированные с местными чиновниками компании, а остальные будут выкинуты из рынка", - утверждает он.

Базовый закон о такси

Лысаков также пояснил, что внесенный им законопроект нельзя рассматривать в отрыве от проекта базового закона о такси. "Это комплексный, достаточно объемный документ, который давно был подготовлен комитетом ко второму чтению, но несколько застрял по ряду субъективных и объективных причин, в том числе в связи с отсутствием поправок со стороны правительства", - пояснил он. По словам депутата, в кабмине до сих пор нет консенсуса между различными министерствами, в частности Минюстом, МВД, Минтрансом, Минэкономразвития.

"Хотя большая часть министерств стоит на нашей позиции, авторов законопроекта, тем не менее на другой стороне весов - Минтранс и Москва", - считает Лысаков. Он отметил, что депутаты уже давно ждут этих поправок, "уже практически два года, все сроки нарушены".

В связи с этим, пояснил первый зампред комитета, он решил внести непосредственно законопроект об агрегаторах такси "с учетом очень горячей ситуации на рынке, где в последние годы появились новые информационные технологии, заходят иностранные агрегаторы, российские диспетчерские службы с ними конкурируют".

"Закон о такси даст отсрочку в полгода [для внедрения новых норм] после принятия, чтобы не получилось так, как с правами для иностранцев", - заверил Лысаков. Он напомнил, что сейчас менее половины всех таксистов в РФ имеют официальные разрешения. "По нашим данным, не менее полутора-двух миллионов [человек] занимаются извозом, а разрешения имеют меньше миллиона", - уточнил депутат. "Поэтому мы даем возможность людям взять разрешения, легализоваться, а дальше работать при четко прописанных правилах и критериях", - заключил он.

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Лысаков, Вячеслав Иванович
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