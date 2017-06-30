Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов такси

Экономика и бизнес
30 июня, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В пояснительной записке отмечается, что деятельность агрегаторов такси законодательно не урегулирована, они "не учтены и не идентифицированы в процессе оказания транспортных услуг"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании работы агрегаторов такси.

Документ, текст которого размещен в думской электронной базе данных, содержит определение понятия "агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси", устанавливает особенности работы агрегаторов, прописывает их обязанности.

Смотрите также

Психологи на колесах: правила движения по жизни московских таксистов

В пояснительной записке к законопроекту Лысаков отмечает, что агрегаторы таксомоторных услуг имеют огромный потенциал, однако в настоящее время их деятельность законодательно не урегулирована, они "не учтены и не идентифицированы в процессе оказания транспортных услуг". В связи с этим, по его мнению, "существуют значительные риски предоставления агрегаторами недостоверной информации о качестве и безопасности транспортных услуг, влекущие за собой нарушение законных прав и интересов граждан и создающие угрозу безопасности для жизни и здоровья".

Кроме того, указывает депутат, "ввиду отсутствия законодательных требований отдельные агрегаторы передают заказы на перевозки нелегалам, работающим в теневом секторе", а ряд агрегаторов "использует технические средства связи, расположенные за пределами РФ", что "делает невозможным пресечение деятельности недобросовестного агрегатора на территории России даже в том случае, если результатом такой деятельности является систематическое причинения вреда жизни граждан".

Смотрите также

ФАС признала агрегатор Gett Taxi нарушителем закона о рекламе

"АвтоВАЗ" договорился с "Яндекс.Такси" и Uber по использованию своих автомобилей

Средний чек за поездку на такси в Москве за последний год снизился на 10%

Такси в Москве за три года подешевело на треть

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мой любимый Карден"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
2
Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года
3
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
4
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
5
Аграмунт считает, что кампанию против него организовала Украина
6
МИД: в ПАСЕ развернута кампания по преследованию против сторонников диалога с Россией
7
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцы
Темы дня
Загрузка...
Реклама