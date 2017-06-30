В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов такси

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании работы агрегаторов такси.

Документ, текст которого размещен в думской электронной базе данных, содержит определение понятия "агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси", устанавливает особенности работы агрегаторов, прописывает их обязанности.

В пояснительной записке к законопроекту Лысаков отмечает, что агрегаторы таксомоторных услуг имеют огромный потенциал, однако в настоящее время их деятельность законодательно не урегулирована, они "не учтены и не идентифицированы в процессе оказания транспортных услуг". В связи с этим, по его мнению, "существуют значительные риски предоставления агрегаторами недостоверной информации о качестве и безопасности транспортных услуг, влекущие за собой нарушение законных прав и интересов граждан и создающие угрозу безопасности для жизни и здоровья".

Кроме того, указывает депутат, "ввиду отсутствия законодательных требований отдельные агрегаторы передают заказы на перевозки нелегалам, работающим в теневом секторе", а ряд агрегаторов "использует технические средства связи, расположенные за пределами РФ", что "делает невозможным пресечение деятельности недобросовестного агрегатора на территории России даже в том случае, если результатом такой деятельности является систематическое причинения вреда жизни граждан".