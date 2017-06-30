В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов такси

Легкоатлетка Ласицкене считает, что Мемориал Знаменских будет хорошей подготовкой перед ЧМСпорт 30 июня, 15:51
Борзаковский надеется, что РУСАДА будет плотнее работать с российскими легкоатлетамиСпорт 30 июня, 15:46
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцыАрмия и ОПК 30 июня, 15:40
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов таксиЭкономика и бизнес 30 июня, 15:40
Холдинг "Швабе" начал производить на Урале уличные светильники с экономией 30% энергииЭкономика и бизнес 30 июня, 15:37
Количество обращений к "Яндекс.Погоде" выросло в шесть раз из-за грозы в МосквеМосква 30 июня, 15:30
Крупорушников: IAAF может принять решение о восстановлении в правах ВФЛА 2 или 3 августаСпорт 30 июня, 15:29
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет ЕвропыПолитика 30 июня, 15:22
ВФЛА надеется вернуть международный статус Мемориалу Знаменских к 2018 годуСпорт 30 июня, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании работы агрегаторов такси.
Документ, текст которого размещен в думской электронной базе данных, содержит определение понятия "агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси", устанавливает особенности работы агрегаторов, прописывает их обязанности.
В пояснительной записке к законопроекту Лысаков отмечает, что агрегаторы таксомоторных услуг имеют огромный потенциал, однако в настоящее время их деятельность законодательно не урегулирована, они "не учтены и не идентифицированы в процессе оказания транспортных услуг". В связи с этим, по его мнению, "существуют значительные риски предоставления агрегаторами недостоверной информации о качестве и безопасности транспортных услуг, влекущие за собой нарушение законных прав и интересов граждан и создающие угрозу безопасности для жизни и здоровья".
Кроме того, указывает депутат, "ввиду отсутствия законодательных требований отдельные агрегаторы передают заказы на перевозки нелегалам, работающим в теневом секторе", а ряд агрегаторов "использует технические средства связи, расположенные за пределами РФ", что "делает невозможным пресечение деятельности недобросовестного агрегатора на территории России даже в том случае, если результатом такой деятельности является систематическое причинения вреда жизни граждан".