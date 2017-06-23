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ФАС признала агрегатор Gett Taxi нарушителем закона о рекламе

Экономика и бизнес
23 июня, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Речь идет о рекламе с использованием фразы "Gett Taxi от 50 рублей"

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО "ГетТакси Рус", управляющее агрегатором Gett Taxi в России, нарушителем рекламного законодательства. В частности, компания распространяла недостоверные сведения о цене рекламируемых услуг, говорится в сообщении ФАС.

Речь идет о рекламе с использованием фразы "Gett Taxi от 50 рублей". Спорные ролики выходили в эфир на телеканалах СТС, СТС Love, "Домашний", "Че", НТВ, ТНТ, ТНТ4, "Матч ТВ", ТВ-3 и "Пятница". Как указывает служба, эта цена относится лишь к подаче машины и непосредственно посадке пассажира. В дальнейшем идет начисление платы за время в пути или километраж, в связи с чем минимальная цена поездки увеличивается почти на 20%.

"Услуга по перевозке пассажиров и багажа предполагает под собой перемещение из одного места в другое. Согласно информации на сайте агрегатора, в 50 рублей обойдется только подача машины и посадка в нее пассажира, - пояснила замруководителя Московского УФАС Ирина Гудкова. - При этом сама по себе услуга по перевозке не оказывается. Чтобы совершить даже незначительное перемещение пассажиру необходимо доплатить как минимум 18 рублей, следовательно, ООО "ГетТакси Рус" распространяет недостоверную информацию относительно цены услуги".

По результатам проверки ФАС признала агрегатор нарушившим пункт 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе. За такое нарушение компании грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Gett - один из ведущих международных сервисов заказа такси через мобильное приложение. Сервис доступен в 100 городах и четырех странах по всему миру, в том числе в 72 городах России.

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