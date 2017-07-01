Хуснуллин: переработка мусора в рамках программы реновации оживит бизнес

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Проблема утилизации мусора в рамках программы реновации является надуманной. Москва ежегодно утилизирует 15 - 17 млн. тонн мусора и дополнительный объем не принесет урона, а, наоборот, оживит местный бизнес. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Проблемы утилизации мусора в рамках реновации является надуманной. Наоборот, это оживит бизнес по переработке. У нас качественные материалы, к примеру, оставшийся грунт можно перерабатывать для строительства новых дорог" - сказал он.

Ранее, выступая в Совете Федерации, заместитель мэра говорил о возможности пересмотра системы вывоза мусора и поступивших от представителей малого бизнеса предложениях о его переработке. Тогда он заявил, что старт программы реновации добавит не более 10% от общего ежегодного объема [твердых отходов].