Си Цзиньпин: торгово-экономические связи КНР и РФ имеют огромный потенциал

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Российско-китайские деловые связи находятся на подъеме, однако в них есть еще немало точек роста. Об этом заявил в интервью ТАСС накануне визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы с президентом [РФ Владимиром] Путиным придаем огромное значение торгово-экономическому сотрудничеству Китая и России, активно стимулируем его развитие. В практическом сотрудничестве наших стран торгово-экономические связи обладают самым широким охватом и огромным потенциалом", - отметил китайский председатель. При этом он напомнил, что Китай седьмой год подряд сохраняет за собой статус крупнейшего торгового партнера России.

Рост товарооборота

"Несмотря на воздействия таких негативных факторов, как вялость мировой экономики, волатильность цен на нефть и другие базовые товары, в прошлом году была переломлена тенденция падения китайско-российской торговли. Товарооборот составил $69,53 млрд, увеличившись на 2,2% против 2015 года. За первые пять месяцев текущего года двусторонняя торговля набрала высокую динамику и выросла на 26%. Ожидается, что к концу года товарооборот может превысить $80 млрд", - считает глава китайского государства.

Он добавил, что в настоящее время "оптимизируется структура и наблюдается немало дополнительных точек роста". В частности, стремительно растет торговля машинотехнической и высокотехнологической продукцией (в первом квартале этого года - соответственно на 20,8% и 19,4%). Постепенно дает эффект инвестиционное сотрудничество, углубляется финансовое сотрудничество.

Банковская сфера

"Центральный банк России открыл в Китае свое первое зарубежное представительство. Российская компания первой среди компаний стран вдоль "Одного пояса и одного пути" успешно разместила "панда-бонды" на бирже Китая. Китайская сторона заявила о создании Китайско-российского инвестиционного фонда по развитию регионального сотрудничества в размере 100 млрд юаней, нацеленного на развитие сотрудничества между северо-восточными районами Китая и регионом Дальнего Востока России", - сказал Си Цзиньпин. Быстрыми темпами, отметил он, наращивается торговля сельхозпродукцией.

Стратегические проекты

Китай, продолжил председатель КНР, "уже стал самым крупным торговым партнером для дальневосточного региона России". "Стороны активно работают над перспективными проектами сотрудничества по таким направлениям, как глубокая переработка ресурсов, портовая логистика, современное сельское хозяйство и инфраструктурное строительство", - указал Си Цзиньпин.

Он особо отметил успешную реализацию крупных стратегических проектов в области энергетики, ядерной энергии, авиации, космоса, трансграничной инфраструктуры. В качестве примеров он назвал газопровод по восточному маршруту, участие китайской компании в проекте "Ямал СПГ", открытие китайско-российского СП по созданию широкофюзеляжного пассажирского самолета.

Председатель КНР призвал расширять масштаб взаимных инвестиций, активизировать сотрудничество малого и среднего бизнеса, наращивать традиционное торгово-экономическое сотрудничество, в частности, импорт Китаем из России нефти, газа, угля, электроэнергии, пиломатериалов, расширять взаиморасчеты в национальных валютах. Необходимо, считает он, максимально использовать такие площадки, как китайско-российское ЭКСПО, Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, раскрывать потенциал межрегионального и приграничного торгово-экономического сотрудничества в форматах "Янзцы-Волга" и "Северо-Восток - Дальний восток".

"В плане развития транспортных коммуникаций мы приветствуем российское предложение о развитии и строительстве международных транспортных коридоров в Приморье и готовы в нем участвовать", - заявил Си Цзиньпин. Он отметил заинтересованность китайской стороны в скорейшем завершении строительства значимых трансграничных инфраструктурных объектов, таких, как железнодорожный мост Тунцзян - Нижнеленинское и автодорожный мост Хэйхэ - Благовещенск. Настроен Пекин и на совместное развитие и освоение морских коридоров, прежде всего Северного морского пути, "в интересах прокладки Ледяного шелкового пути".

"Словом, мы с президентом Путиным едины в том, что Китай и Россия должны углублять торгово-экономическое сотрудничество, укреплять общность интересов, при этом важно исходить из перспективных интересов, развивать дух расширения открытости и взаимовыгодного сотрудничества и сосредоточиваться на повышении совокупной мощи и международной конкурентоспособности двух стран на благо двух народов", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС и будет размещен в "Российской газете".