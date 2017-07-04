"Синара" и китайская CRRC договорились о создании СП по выпуску поездов для ВСМ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Группа "Синара" и китайская корпорация CRRC договорились о создании на территории России совместного предприятия (СП) для локализации выпуска поездов для высокоскоростных магистралей. Соответствующий документ подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Помимо производства высокоскоростных поездов, предприятие займется сборкой и другой железнодорожной техники.

Группа "Синара", компания Siemens и крупнейший китайский производитель CRRC уже работают над проектом грузового поезда. Его производство может быть запущено на совместном предприятии "Синары" и Siemens "Уральские локомотивы" с возможностью выбора еще одной площадки в центральной части страны.

ВСМ

В настоящее время реализуется проект высокоскоростной магистрали Москва - Казань. В будущем этот участок может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.