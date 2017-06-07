РЖД рассчитывают привлечь до 130 млрд руб. на ВСМ у российских и иностранных фондов

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может привлечь до 130 млрд рублей на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань у российских и иностранных фондов, в том числе через механизм инфраструктурных облигаций, сообщил журналистам первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

"У нас предусмотрено от 100 до 130 млрд рублей. И нам нужен пул компаний и фондов, которые могут участвовать. Я думаю, что существенная доля в этом может принадлежать и "Согазу", и НПФ "Благосостояние". Надо еще выбрать, кто будет организатором этого пула, - сказал он. - Есть и другие фонды, с которыми мы в ближайшее время подпишем документы. И российские, и иностранные".

Сегодня стало известно, что НПФ "Благосостояние" рассмотрит возможность инвестиций временно свободных средств в реализацию проектов высокоскоростных магистралей в полном соответствии с правилами размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве между РЖД и НПФ "Благосостояние".

Кроме того, РЖД подписали соглашение с АО "Согаз", направленное на обеспечение страховой защитой имущественных интересов участников проекта.

Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань на 2,7 млрд евро и привлечь в проект до 800 млн евро.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 ч против нынешних 14 ч.