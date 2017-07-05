Госдума приняла во II чтении проект о правилах отсчета первого налогового периода для ИП

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла по втором чтении законопроект об изменении правил отсчета первого налогового периода для вновь созданных индивидуальных предприятий.
Сегодня, в соответствии с Налоговым кодексом (НК), для юрлиц, зарегистрировавших свою организацию с 1 по 31 декабря, первый налоговый период наступает со дня создания компании и до конца календарного года, следующего за годом создания. Вместе с тем на индивидуальных предпринимателей, которые регистрируются в период с 1 декабря по 31 декабря, такие правила не распространяются, что вызывает для них необходимость подавать отчетность за такой налоговый период. Законопроект распространяет правила, установленные для налогоплательщиков-юрлиц, на налогоплательщиков-ИП.
Принятые изменения налогового законодательства значительно упростят работу индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в последний месяц года, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Поправками ко второму чтению законопроекта закрепляется порядок определения начала и окончания течения налогового периода, если по соответствующему налогу он равен кварталу (не применяется в отношении ЕНВД и патентной системы налогообложения), календарному месяцу (не применяется в отношении патентной системы налогообложения). Сейчас изменение отдельных налоговых периодов производится по согласованию с налоговым органом по месту учета налогоплательщика. Кроме того, закрепляется порядок определения даты начала и завершения налогового (расчетного) периода в целях исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ и в целях определения расчетного периода по страховым взносам.