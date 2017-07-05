Дефицит денежных средств наблюдался более чем у трети малых и средних компаний в 2016 г.

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Недостаток денежных средств, необходимых для финансирования наступивших очередных расходов, выявился более чем у трети малых и средних компаний в прошлом году. Каждое четвертое предприятие не ведет электронный учет своих доходов и расходов, большинство компаний не используют специальных финансовых продуктов для преодоления кассового разрыва по причине их сложности. Такие выводы содержатся в опросе российских бизнесменов на тему финансовой грамотности, проведенном аналитическим центром НАФИ совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и общественной организацией по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России".

По данным НАФИ, более 37% опрошенных предпринимателей отметили, что за последний год сталкивались с кассовыми разрывами: 8% - чаще пяти раз, 10% - порядка 3-5 раз и 19% - 1-2 раза. Для преодоления кассового разрыва малый бизнес чаще всего прибегает к сокращению издержек на предприятии - 41%, использованию банковских кредитов - 26%, займам у родственников - 24% и лишь 9% продают свои активы, решая проблему кардинальным образом. При этом, 45% респондентов не столкнулись с финансовыми затруднениями.

Сложный финансовый вопрос

Четверть опрошенных собственников малых и средних предприятий признались в отсутствии электронного документооборота, связанного с расчетом доходов и расходов компании: 18% пишут "от руки" и 6% считают "в уме". Свои финансовые потоки с помощью специализированных программ отслеживают 67% респондентов. Кроме того, программами более широкого профиля, к примеру, MS Excel пользуются 39% опрошенных.

Предприниматели редко используют такие финансовые продукты для преодоления кассового разрыва, как факторинг. По мнению 71% респондентов, данные продукты достаточно сложно оформить, на втором месте по уровню сложности - кредиты, банковские гарантии, микрозаймы и лизинг (61%, 59%, 57% и 48% соответственно).

Наиболее востребованные финансовые продукты в секторе малого и среднего бизнеса - это дистанционный банкинг - 74% и рассчетно-кассовое обслуживание - 61%. Реже всего используются депозиты и лизинг - не более 11-12% малых и средних компаний.

Большинство представителей малого и среднего бизнеса по- прежнему в качестве основного источника финансирования прибегают к кредитам: 31% - банковским займам, 22% - партнерским займам и 13% - открытым кредитным линиям в банках. Реже всего используются овердрафтные продукты и краудфандинг - 8% и 6% компаний соответственно, а всего 4% предпринимателей прибегают к прямым или венчурным инвестициям и 3% - к размещению акций. При этом каждая пятая компания из сектора МСБ не прибегает ни к каким финансовым источникам для развития бизнеса - таких 22%.

Недоверие

По мнению руководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "Опоры России" Олеси Сапы, основная проблема неиспользования специализированных кредитных продуктов для покрытия кассового разрыва кроется в недоверии предпринимателей к банкам.

"У нас большинство представителей малого и среднего бизнеса - это индивидуальные предприниматели, а они физические лица. А наше население все еще не очень доверяет банкам, а уж новым специализированным финансовым продуктам и подавно", - уточняет Сапа.

По ее словам, что касается юридических лиц, то здесь играет роль недоверие к банковской системе в целом и отсутствие понимания, как работают финансовые инструменты.

"В первую очередь, необходимо комплексно решить вопрос с финансовой грамотностью предпринимателей. Очевидно, что необходимо вводить образовательные курсы по навыкам предпринимательства", - добавляет она.