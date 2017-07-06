Участки медкластера в "Сколково" выставят на тендеры для иностранных инвесторов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международный медицинский кластер (ММК), строящийся на территории инновационного центра "Сколково", будет поделен на участки, которые выставят на тендеры для привлечения иностранных инвестиций. На территории ММК могут разместиться зарубежные клиники, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы нарезали территорию ("Сколково" - прим. ТАСС) в размере 50 гектаров на отдельные участки. Они будут выставляться на международные тендеры для привлечения инвестиций, оператором будет выступать российская компания", - сказал Собянин, выступая на деловой встрече с инвесторами медицинского кластера в рамках работы седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) на ВДНХ.

Мэр пояснил, что, несмотря на то, что московские клиники модернизируют, оснащают лучшим медоборудованием, а также повышают квалификацию врачей, Москва далека от международных стандартов. "Все эти механизмы позволяют достичь лишь определенного уровня. Да, мы лучшие в России, но выйти на международный уровень ведущих городов мира в медицинских кластерах невозможно", - сказал он.

По словам Собянина, в столичной медицине есть свои ограничения: на ввоз международных медицинских технологий, трансфер рабочих кадров (иностранные врачи, которые передают свой опыт, должны проходить аккредитацию в России - прим. ТАСС) и другие. "Это не позволяет постоянно обмениваться международным опытом, невозможно трансформировать достижения в области российской медицины. Были проведены разные эксперименты, приглашали специалистов из-за рубежа в разные клиники, направляли наших специалистов на обучение в Швейцарию, Германию. Далеко не всегда возможно применить опыт в наших клиниках", - добавил мэр.

По его мнению, медицинский кластер позволит решить вопрос не только с кадрами и обучением российский специалистов, но и вернет в страну тех российских пациентов, кто сейчас лечится за рубежом из-за отсутствия необходимых медицинских технологий в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин о планах создания международного медицинского кластера заявлял еще в 2012 году. Летом 2015 года был принят федеральный закон, регламентирующий работу ММК. Он призван упростить пребывание иностранных медспециалистов в России.

О проекте ММК

Ожидается, что первые международные операторы начнут работу в ММК уже в 2018 году. Строительство первого корпуса кластера - клинико-диагностического центра - планируется завершить в конце 2017 года.

На территории кластера будет также построена многопрофильная клиника и более десятка учреждений, специализирующихся на онкологии, кардиологии, ортопедии, реабилитации, детских заболеваниях, неврологии и других областях.

ММК - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в России, направленный на развитие здравоохранения Москвы и Московской области. Уникальность кластера заключается в том, что медицинские клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, могут оказывать медицинскую помощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране. Его строят на территории инновационного центра "Сколково" на зарезервированных земельных участках общей площадью 57 гектаров.

Moscow Urban Forum

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира, в том числе мэров иностранных городов, представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".