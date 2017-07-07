"Известия": повышение пенсионного возраста сократит расходы из бюджета на 1,7 трлн рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2035 году позволит сократить трансферты из федерального бюджета на 1,7 трлн рублей - до 2 трлн рублей. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на старшего научного сотрудника Научно-исследовательского институт Минфина России (НИФИ) Татьяну Омельчук.

Эксперты НИФИ предполагают, что повышение пенсионного возраста до 63 лет как для женщин, так и для мужчин, позволит уменьшить расходы из бюджета на 1,4 трлн рублей - до 2,3 трлн рублей. При этом в первом случае число людей пенсионного возраста уменьшится на пять миллионов человек, во втором - на три миллиона человек, отмечает Омельчук.

По данным НИФИ, если пенсионный возраст не будет повышен, правительство не сможет индексировать пенсионные начисления высокими темпами.

"Повышение пенсионного возраста неизбежно, иначе нам придется индексировать пенсии очень низкими темпами, в лучшем случае на уровень инфляции", - подчеркнула научный сотрудник НИФИ Минфина.

Как сообщал ранее глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, повышение пенсионного возраста в России должно обеспечить рост пенсий на 30%. Глава ЦСР неоднократно высказывал мнение, что повышать пенсионный возраст нужно уже с 2019-го по 2020 год. В своей стратегии центр предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин с ежегодным полугодовым шагом, начиная с 2019 года. В результате этой меры, считают в ЦСР, численность пенсионеров сократится на 9%.