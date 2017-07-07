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Власти Москвы предусмотрят налоговые льготы на имущество для технопарка "Союзмультфильм"

Экономика и бизнес
7 июля, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Заммэра Наталья Сергунина подчеркнула, что столица приложит все усилия для создания технопарка "Союзмультфильм"

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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Власти Москвы предусмотрят налоговые льготы на имущество для создаваемого технопарка "Союзмультфильм". Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Московского урбанистического форума заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

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"Технопарк - это фактически набор льгот, которые даются, чтобы мог реализовываться тот или иной подобный проект. С другой стороны, есть история, связанная с предоставлением площадки. Исходя из этих двух факторов, мы будем общаться с "Союзмультфильмом" и вырабатывать алгоритм... Используемая льгота - это набор имущественных льгот: обнуление налогов на недвижимость, на землю", - подчеркнула Сергунина.

Также она подчеркнула, что "Москва приложит все усилия для того, чтобы технопарк "Союзмультфильма" был создан".

Президент России Владимир Путин 3 июля 2017 года поручил создать в Москве анимационный технопарк на базе киностудии "Союзмультфильм". Доклад по этому вопросу глава кабмина Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин должны представит до 1 февраля 2018 года.

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