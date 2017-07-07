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Клименко надеется на сотрудничество с Подгузовым по вопросам интернет-торговли

Экономика и бизнес
7 июля, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Ранее Николай Подгузов был назначен гендиректором "Почты России"

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко рассчитывает на эффективное сотрудничество с новым главой "Почты России" Николаем Подгузовым по вопросам трансграничной интернет- торговли. Об этом Клименко заявил ТАСС.

"С точки зрения интернет-торговли, перед индустрией и "Почтой России" стоит задача найти компромисс в трансграничной торговле. Вопрос сложный и неоднозначный. Надеюсь на эффективное сотрудничество", - сказал он.

Клименко отметил, что у него есть "хороший личный опыт сотрудничества с новым директором "Почты России".

Николай Подгузов был назначен гендиректором "Почты России". На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, контракт которого истек 1 июля. Подгузов занимал должность замминистра экономического развития с сентября 2013 года.

По словам министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, перед "Почтой России" сейчас стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках Почта банка, а также по подготовке к акционированию. В связи с этим предприятию необходим руководитель с опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе.

Подгузов ранее работал в Минфине и департаменте экономики и финансов правительства РФ. Кроме того, он был вице-президентом департамента инвестиционного банка "Траст", вице-президентом, директором управления "Ренессанс капитал - Финансовый консультант", занимал должность начальника управления "ВТБ Капитала".

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что опыт работы Подгузова будет особенно ценным при выработке долгосрочной стратегии "Почты России". На посту замминистра экономического развития в сферу деятельности Подгузова входили вопросы развития инфраструктуры, аудит крупных государственных компаний, разработка принципов регулирования тарифов, финансово-банковская деятельность, а также реализация долгосрочных программ и стратегий развития.

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