"Лаборатория Касперского" покажет гостям "Иннопрома", как защитить бизнес от вируса Petya

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" представит на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге технологию защиты от таких вирусов как Petya и таргетированных атак, направленных против конкретной компании, организации или государственного органа. Об этом сообщил в воскресенье руководитель продуктов "Лаборатории Касперского" Дмитрий Лукьян, который принимает участие в работе "Иннопрома".

"Такие вирусы как Petya не несут сильной угрозы. Более колоссальные проблемы приносят таргетированные атаки. Например, в 2009 году была такая атака на Иран, и в итоге были остановлены ядерные центрифуги по обогащению урана. На "Иннопроме" мы покажем как с ней нужно бороться", - сказал Лукьян.

Кибербезопасность в промышленности

Также "Лаборатория Касперского" на "Иннопроме" сделала акцент на "умных" решениях, которые, по данным компании, используются в промышленности все интенсивнее.

"На сегодня промышленная автоматизация как дисциплина уже не существует в отрыве от других технологий - мы все больше говорим о киберфизической системе. То есть все, что можно произвести на заводской площадке, должно быть достоянием отчета, который большой начальник может посмотреть на своем устройстве в автомобиле", - сказал, в свою очередь, директор по развитию бизнеса, безопасности и критической инфраструктуры "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

Он подчеркнул, что такие изменения ускоряют процесс принятие решений, которые основаны на актуальной информации. В то же время повышается значение кибербезопасности, добавил Суворов.

"Вопросы кибербезопасности уже перестали быть задачей человека, которого часто просят картридж поменять или поставить антивирус... Любой инцидент в промышленной компании может стоить места в кресле или миллионов долларов", - добавил он.

Представитель"Лаборатории Касперского" подчеркнул, что внедрение новых технологий на заводах не должно приводить к появлению новых рисков. "За последние восемь месяцев мы нашли порядка 80 уязвимостей "нулевого дня" (это уязвимости только в промышленных системах, о которых не знают даже производители)", - рассказал он.

О вирусе Petya

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру.

Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах. При этом компания "Лаборатория Касперского" пришла к выводу, что мир столкнулся с новым вирусом-вымогателем и назвала его NotPetya. Позднее эксперты "Лаборатории Касперского" отмечали, что файлы, зашифрованные вирусом, расшифровать невозможно.

Больше всего от вируса пострадали компании на Украине, также атаке подверглось и большое число российских компаний (первой из которых была "Роснефть"). Кроме того, вирусом были заражены компьютерные сети таких компаний, как Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold), "Укртелеком" и другие.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром-2017" станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.