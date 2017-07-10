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Ритейлер "Магнит" открыл собственные аптеки

Экономика и бизнес
10 июля, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Первые четыре "Магнит аптеки" появились в Краснодаре

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© Виктор Клюшкин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ритейлер "Магнит", крупнейший по числу магазинов в России, открыл первые собственные аптеки в Краснодаре, говорится в сообщении компании.

"Четыре торговые точки заработали в Краснодаре на базе магазинов "у дома" и гипермаркетов розничной сети", - отмечается в сообщении.

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Ассортимент "Магнит Аптеки" насчитывает более 3,5 тыс. товаров, в том числе лечебная косметика, товары для всей семьи, детское питание, изделия медицинского назначения и сезонная продукция (репелленты, противопростудные препараты и другие).

"Магнит" также планирует запустить отдельный сайт для аптечной сети.

"Магнит" является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения в России. По состоянию на 31 марта сеть компании включала 14,309 тыс. магазинов, в том числе 10,709 тыс. магазинов в формате "у дома", 237 гипермаркетов, 189 магазинов "Магнит Семейный" и 3,174 тыс. "Магнит Косметик".

Крупнейший акционер "Магнита" - основатель и генеральный директор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежат 38,6% акций. Примерно 54% акций находятся в свободном обращении.

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