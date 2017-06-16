ФАС разрешила "Магниту" приобрести поставщика картофеля для Lays

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ФАС одобрила ходатайство компании "Тандер" (принадлежит ритейлеру "Магнит") о покупке 99,9% крупного производителя овощей "Москва на Дону". Об этом говорится в материалах ФАС.

Ранее газета "Ведомости" выяснила, что "Москва на Дону", которая входит в группу компаний "Малино", является поставщиком картофеля для чипсов Lays. Бренд Lays принадлежит компании "Фрито лей мануфактуринг", которая входит в группу PepsiCo.

Представитель PepsiCo в России Марина Зибарева подтвердила ТАСС, что компания закупает картофель у "Москва на Дону". По ее словам, PepsiCo сотрудничает с несколькими производителями из разных регионов и ежегодно закупает более 300 тысяч тонн картофеля в год. По ее словам, с компанией работают более 50 поставщиков картофеля из разных регионов.

Представитель ФАС сообщил ТАСС, что других ходатайств от "Магнита" на приобретение структур "Малино" не зарегистрировано.

"Москва на Дону" специализируется на выращивании в промышленных масштабах картофеля и овощных культур. Картофель выращивается на 520 гектарах, под овощи занято 180 гектар, говорится в материалах компании.

"Магнит" является одной из крупнейших по выручке и числу магазинов торговой сетью в России. Основной акционер "Магнита" - ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежат 38,6% акций, примерно 54% акций находятся в свободном обращении. По состоянию на 31 марта 2017 г. сеть "Магнит" насчитывала 10 709 магазинов в формате магазин у дома, 237 гипермаркетов, 189 магазинов "Магнит Семейный" и 3 174 магазина дрогери, расположенных в 2 522 населенных пунктах России. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей 35 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из более 5,6 тыс. автомобилей.