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"Совкомфлот" в Год экологии начинает переводить суда на газ, сообщил Франк Медведеву

Экономика и бизнес
10 июля, 15:04 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 10, июля. /ТАСС

Российская судоходная компания хочет стать пионером в этой области

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ГОРКИ, 10 июля. /ТАСС/. "Совкомфлот" хотел бы локализовать производство передовой техники в России с максимальными возможностями. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Франк на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Он также сообщил о начале перевода в Год экологии флота на газ.

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"Нас воодушевляет, что российские судостроители берутся за эту работу, и у нас есть хороший оптимизм в плане локализации производства судов типоразмера Aframax на базе создаваемых мощностей [в Приморском крае - "Звезда", есть определенные возможности на северо-западе, в Санкт- Петербурге]. То есть мы бы хотели это производство передовой техники, которое опережает даже мировой рынок, локализовать с максимальными возможностями в Российской Федерации", - сказал Франк.

"Это совпадает абсолютно с теми задачами, которые мы сформулировали для себя по импортозамещению. Надеюсь, что вы и дальше сможете приобретать современные качественные суда, построенные на российских верфях", - ответил Медведев.

Помимо этого, Франк доложил главе правительства, что в Год экологии в России "Совкомфлот" принял "принципиальное решение о начале перевода флота на газ, как основное топливо". "Мы первые в этом смысле и долго готовились к этому, но практически с 2018 года мы начинаем эту трансформацию. Это точно соответствует поручению правительства по газификации транспорта", - сказал он. "В России хорошие возможности производить это топливо. У нас большая внешняя торговля, которая требует большой работы флота. В общем, мы хотим быть пионерами в этом вопросе", - добавил генеральный директор.

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