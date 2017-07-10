Эксперты: саммит G20 выявил экономическое противостояние глобалистов и националистов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Саммит "двадцатки" сделал явным мировое противостояние экономических глобалистов с экономическими националистами. Такое мнение выразили в понедельник российские эксперты, принявшие участие в дискуссии, посвященной состоявшемуся 7-8 июля в Гамбурге саммиту G20.

"За годы существования G20 выстроилась некая логика, определены некие водоразделы: были развитые экономики, G7, выступавшая за сохранение либерализации, за сохранение статус-кво в том, что касается международных экономических, валютно-финансовых институтов, и были растущие экономики, развивающиеся страны, в первую очередь БРИКС, которые выступали с позиций протекционизма очень часто, - напомнил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. - И вдруг сегодня все поменялось. И это не только [президент США Дональд] Трамп, это изменение главного водораздела, это не развитые экономики против развивающихся, это экономические глобалисты против экономических националистов".

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов назвал саммит интересным с точки зрения того, что проводник либерализма и глобализации в недавнем прошлом - США - сегодня открыто выступает с позиций протекционизма. "Это была самая интересная встреча "двадцатки" с момента создания", - сказал он и напомнил, что G20 создавалась в качестве форума, который должен был в том числе "противостоять протекционистским инстинктам". "Впервые в рамках "двадцатки" появилось государство, которое фактически выдвигает откровенно протекционистские лозунги, отстаивает их и отказывается от них отходить, и это государство - первая экономика мира. Степень растерянности, которая наблюдается, понятна : то, ради чего изначально собирались, пришло изнутри", - отметил Лукьянов.

Он уверен, что саммит G20 дал старт новому периоду в мировом управлении. "Двадцатка" в Гамбурге знаменует начало какого-то совершенно нового периода в глобальном процессе, в попытках его регулировать, - считает российский эксперт. - Понятно, что та ситуация, которая сложилась сейчас, едва ли насовсем, она не зафиксировалась. Позиции руководства США сегодня "плавающие".

Одновременно эксперт клуба "Валдай" подчеркнул последовательность экономических установок президента США, которые направлены на американское доминирование. "Надо отметить, что в вопросах мировой торговли и экономического устройства мира президент США последователен до предела, - сказал он. - Все остальное для него не столь важно. НАТО, ядерное разоружение для него инструментарий, который можно использовать при решении главного вопроса, [вопроса] перестройки мировой экономической системы таким образом, чтобы она в большей степени соответствовала интересам США".

Скромные результаты саммита "двадцатки"

По мнению Лукьянова, тот факт, что внимание мировой общественности было так сильно приковано к первой встрече лидеров РФ и США, говорит также о том, что итоги G20 были весьма скромными. "Не умоляя значимости встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, отмечу, что это событие стало главным на саммите потому, что по всем остальным направлениям - совершеннейший туман, ничего не понятно, - сказал Лукьянов. - А здесь по крайней мере картинка, эмоции, характеры, есть, о чем поговорить".

В оценке итогов саммита с ним солидарен генеральный директор РСМД Андрей Кортунов. "Не вижу, как решения в Гамбурге приблизят решение основных мировых проблем, - сказал он. - Основное противостояние двух подходов в мировой экономике впереди, а в Гамбурге никто не хотел заходить слишком далеко, что и привело к принятию компромиссных, беззубых документов".

Сосуществование меркантилизма и геополитики

Эксперт клуба "Валдай" Федор Лукьянов также отметил, что в период подготовки к саммиту "двадцатки" проявилась тенденция сосуществования меркантилизма с традиционными геополитическими интересами. "Геополитические расчеты сейчас существуют параллельно с меркантилистскими геоэкономическими, - сказал он. - Когда президент США приезжает в Польшу и говорит там обычные слова, в том числе и про Россию, в традиционном контексте, но при этом в сухом остатке - продажа оружия и очень настоятельная рекомендация покупать [американский сжиженный] газ, а президент Польши выражает готовность это обсуждать, это расставляет новую систему приоритетов. Лозунг президента Трампа Buy American ("Покупай американское" - прим. ТАСС) распространяется и на союзников США".

Лукьянов считает, что российскому руководству необходимо учитывать эту новую тенденцию. "Для России это принципиально иная ситуация, потому что на том поле изменения трендов мировой экономики, на котором собирается играть Трамп, мы не играем", - пояснил эксперт.

С ним согласен и гендиректор РСМД. "России предстоит научиться жить в этой новой системе координат, - сказал Кортунов. - Наши позиции к такому меркантилизму отношения практически не имеют. У нас другая логика и система координат".