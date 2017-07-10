Новак: рост добычи США, Ливии, Нигерии и Канады не перекроет эффект от сделки с ОПЕК

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СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак не видит рисков, что рост добычи США, Ливии, Нигерии и Канады перекроет эффект от сокращения добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК. Об этом он сказал журналистам.
"Я не вижу рисков, что будет такой рост добычи, который нивелирует сокращение. Мы оцениваем ситуацию в целом, исходя из баланса спроса и предложения на рынке. Остатки запасов только на прошлой неделе были снижены на 14 млн баррелей в США. Сейчас спрос будет расти", - сказал он, комментируя соответствующее заявление главы Минэкономразвития России.
Глава МЭР Максим Орешкин в понедельник сказал, что рост добычи нефти США, Канады, Ливии и Нигерии превысит эффект от сокращения добычи по сделке с ОПЕК. "Быстро растет добыча в Ливии, становится к уровню 1 млн баррелей в сутки. В Нигерии довольно быстро подрастает, ну и США с Канадой продолжают прибавлять. В принципе, к концу года мы ожидаем, что совокупный эффект от роста добычи в США, Канаде, Ливии и Нигерии превысит объем сокращения России и странами ОПЕК", - сказал министр.
В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).
На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия и ОПЕК заинтересованы в плавном выходе из соглашения по сокращению добычи нефти и в скором времени намерены обсудить стратегию выхода. По словам Новака, другие участники ОПЕК также подтвердили заинтересованность в выходе из сделки так, чтобы предложение росло по мере роста спроса в течение второго-третьего кварталов 2018 года.